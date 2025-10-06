Πιερρακάκης για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων

Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενισχύουν αυτή την πορεία. Η αύξηση των εισοδημάτων δίνει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός και η ανεργία θα συνεχίσουν να μειώνονται.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 2,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010 και σύμφωνα με τις προβλέψεις, εφόσον αυτό συμβεί, η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους.

Κομβικό ρόλο στη δυναμική αυτή διαδραματίζει ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10,2% το 2026, το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 16,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύει την παραγωγικότητα, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Οι προβλέψεις του προσχεδίου αποτελούν δείκτες προόδου και εμπιστοσύνης. Αποτυπώνουν μια χώρα που αφήνει οριστικά πίσω της τις κρίσεις, επενδύει στις ανεξάντλητες δυνατότητές της και προχωρά με σχέδιο, δημοσιονομική σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Η ανάπτυξη που πετυχαίνουμε όλοι μαζί υπηρετεί έναν βασικό στόχο: τη βελτίωση της ζωής των πολιτών με δικαιοσύνη, ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον».