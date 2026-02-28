Μητσοτάκης: Επικοινωνία με ηγέτες χωρών του Κόλπου και τον Κύπριο πρόεδρο

Ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ και με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Επίσης, Ο πρωθυπουργός μίλησε τηλεφωνικά πριν από λίγη ώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.