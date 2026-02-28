ΟΗΕ: Eκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή

Η συνεδρίαση γίνεται έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Κίνας, της Ρωσίας, της Κολομβίας και του Μπαχρέιν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Κίνας, της Ρωσίας, της Κολομβίας και του Μπαχρέιν στις 16.00 (ώρα Ν. Υόρκης) μετά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Μπαχρέιν εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινές διπλωματικές πηγές, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς συντονίζονται και προετοιμάζονται για την επείγουσα συνεδρίαση.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, αναφέρουν ισραηλινές διπλωματικές πηγές, θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην επείγουσα συνεδρίαση και θα διευκρινίσει ότι «το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, ενωμένο και αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες του έναντι οποιασδήποτε υπαρξιακής απειλής. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ ένα ιρανικό πυρηνικό κράτος».

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την σημερινή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

"Η χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα επακόλουθα αντίποινα του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή υπονομεύουν την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών" ανέφερε.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι "ο χάρτης απαγορεύει ρητά την απειλή χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών".

Ο κ. Γκουτέρες έκανε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση της έντασης.

"Εάν αυτό δεν γίνει, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση με σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες και την περιφερειακή σταθερότητα. Ενθαρρύνω θερμά όλα τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων" ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης "ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Χάρτης αποτελεί τη βάση για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ