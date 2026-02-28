Ειδήσεις | Διεθνή

Επίθεση στο Ιράν: Η τελική νίκη πλησιάζει, εκτίμησε ο γιος του τελευταίου σάχη

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σήμερα πεπεισμένος ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα ηττηθεί μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

"Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική νίκη. Θέλω να βρεθώ στο πλευρό σας το συντομότερο δυνατό, ώστε μαζί να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να ανοικοδομήσουμε το Ιράν", τόνισε ο Ρεζά Παχλαβί ο οποίος ζει εξόριστος στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

