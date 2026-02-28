Ιράν: Μυστήριο καλύπτει την τύχη του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δημοσιεύσουν σύντομα μια ηχογράφηση από τον Χαμενεΐ, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που στόχευσαν την έδρα του στην Τεχεράνη.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αράγκτσι δήλωσε ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, εξ όσων γνωρίζει «είναι καλά». Η δήλωση του έρχεται σε αντίθεση με αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ, τα οποία μετέφεραν δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που ήθελαν ότι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης έχει αποκοπεί από κάθε επικοινωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα για τη μοίρα του. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δημοσιεύσουν σύντομα μια ηχογράφηση από τον Χαμενεΐ, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που στόχευσαν την έδρα του στην Τεχεράνη.

Η προκαταρκτική εκτίμηση μεταξύ των Ισραηλινών αξιωματούχων ήταν ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ωστόσο, καμία επίσημη επιβεβαίωση δεν έχει ληφθεί από ισραηλινές, αμερικανικές ή ιρανικές πηγές.

Από την πλευρά του, ο Αράγκτσι σε συνέντευξή του στο NBC News, ανέφερε ότι όλα είναι υπό έλεγχο, προσθέτοντας: «Μπορεί να χάσαμε μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Πρόσθεσε ότι μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν «αδύνατη αποστολή» λόγω της υποστήριξης του λαού προς το θεοκρατικό καθεστώς.