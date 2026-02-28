Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρα και δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν να αποφεύγουν τα Στενά, ενώ ορισμένα που ήδη τα διέσχιζαν έχουν κάνει μεταστροφή.

Ένας αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ασπίδες», δήλωσε ότι πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου λαμβάνουν εκπομπές VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι λένε ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Χορμούζ».

Το στενό αποτελεί τον πιο σημαντικό δρόμο εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, συνδέοντας τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα οποιαδήποτε τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη εδώ και χρόνια απειλεί να κλείσει αυτό το στενό πέρασμα ως αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αλλάζουν πορεία

Τα πετρελαιοφόρα και δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν να αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά την προειδοποίηση απ' τους Φρουρούς της Επανάστασης. Μεγάλος αριθμός πλοίων παραμένει εκτός της διώρυγας, ενώ ορισμένα που ήδη τη διέσχιζαν έχουν κάνει μεταστροφή.

Πλοία ανέφεραν ότι άκουσαν ραδιοφωνική μετάδοση που φέρεται να προερχόταν από το ιρανικό ναυτικό, η οποία ανακοίνωνε ότι απαγορεύεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Ιράν σχετικά με την κατάσταση της θαλάσσιας οδού, οι περισσότεροι πλοιοκτήτες τηρούν στάση αναμονής και επιδεικνύουν προσοχή. Νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα πλοία στην περιοχή να διατηρούν απόσταση 30 ναυτικών μιλίων από στρατιωτικά τους μέσα.

Δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια αλλάζουν πορεία, ενώ τουλάχιστον ένας πλοιοκτήτης αποφάσισε να μην στείλει το πλοίο του στα Στενά μετά τη σχετική μετάδοση, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται - επτά πλοία εθεάθησαν να εξέρχονται από τον Ορμούζ και έξι να εισέρχονται μετά την έκδοση των προειδοποιήσεων, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Σε επιφυλακή η ελληνική ναυτιλία - Επιβεβαιώνει το Λ/Σ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος και κατόπιν διασταυρωμένων πληροφοριών οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Την ίδια στιγμή καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) στην περιοχή, οι οποίες επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ απηύθυνε σύσταση προς τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

