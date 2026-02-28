Λίβανος: H Χεζμπολάχ καλεί τα κράτη και τους λαούς της περιοχής να αντιταχθούν στην επιθετικότητα κατά του Ιράν

Σε ανακοίνωση, η σιιτική οργάνωση εκφράζει την "αλληλεγγύη" της προς το Ιράν

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου κάλεσε σήμερα "τα κράτη και τους λαούς της περιοχής" να αντιταχθούν στην "επιθετικότητα" κατά του Ιράν, χωρίς να αναφέρει εάν θα επέμβει στη σύγκρουση.

Σε ανακοίνωση, η οργάνωση εκφράζει την "αλληλεγγύη" της προς το Ιράν και τονίζει ότι "οι σοβαρές συνέπειες" από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ "θα επηρεάσουν όλον τον κόσμο ανεξαιρέτως εάν δεν υπάρξει σθεναρή αντίσταση".

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ ανέβαλε ομιλία του που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ