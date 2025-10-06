Πετραλιάς: Προϋπολογισμός ανάπτυξης με όφελος για όλους τους πολίτες

Για το 2026, ο κ. Πετραλιάς σημείωσε ότι στη βάση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων για τη στήριξη του εισοδήματος που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 2,8%.

«Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που μόλις κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο να καταθέσουμε το τελικό σχέδιο στις 20 Νοεμβρίου, προβλέπει σημαντικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες», δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

«Σε αυτό περιέχεται το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, με το κυριότερο από αυτά τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη», πρόσθεσε ο κ. Πετραλιάς.

Στη βάση αυτή, συνέχισε, και σε συνδυασμό με τους σημαντικούς επενδυτικούς πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπεται ανάπτυξη για το 2026 2,4% έναντι 2,2% του 2025, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% σε 2,2%.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 3,6% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 3,2% που ήταν η εκτίμηση στην Έκθεση Προόδου του Μεσοπρόθεσμου τον Απρίλιο, στη βάση (α) της μεγαλύτερης αύξησης των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, που εκτιμάται πλέον σε 6,3% το 2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του 3,4% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, (β) της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που εμφανίζει αύξηση τουριστικών εσόδων ύψους 12,5% στο επτάμηνο και (γ) της αυξημένης πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης, που εκτιμάται σε 1,9% έναντι 1,6% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

Για το 2026, ο κ. Πετραλιάς σημείωσε ότι στη βάση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων για τη στήριξη του εισοδήματος που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 2,8% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε έλλειμμα -0,1% από πλεόνασμα 0,6% που εκτιμάται για το 2025.

«Πρέπει να αναφέρω ότι τα ανωτέρω γίνονται ακριβώς εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το ερχόμενο έτος, καθώς, όπως θα δείτε στο προσχέδιο, η απόκλιση του δείκτη πρωτογενών δαπανών σε σωρευτική βάση το 2026 σε σχέση με τους στόχους είναι μηδενική.

Κλείνοντας, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του προσχεδίου είναι η διαφαινόμενη περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 153,6% το 2024 σε 145,4% το 2025 και, για πρώτη φορά από το 2010, κάτω από 140%, και συγκεκριμένα σε 137,6% το 2026, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Ιταλίας», κατέληξε.