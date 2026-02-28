Κοινή δήλωση Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς: Καταδικάζουν τα ιρανικά αντίποινα στις χώρες του Κόλπου

Οι τρεις ηγέτες αποσαφήνισαν ότι οι χώρες τους δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τις επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, μετά τις κοινές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ νωρίτερα σήμερα.

Σε κοινή δήλωση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε: «Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επανειλημμένα καλεί το καθεστώς του Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, να απέχει από τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή και στις πατρίδες μας, και να σταματήσει την αποτρόπαια βία και καταπίεση κατά του ίδιου του λαού του.

Δεν συμμετείχαμε σε αυτές τις επιθέσεις, αλλά βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους διεθνείς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και εταίρων στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για τη σταθερότητα στην περιοχή και για την προστασία της ζωής των αμάχων.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών της περιοχής. Το Ιράν πρέπει να απέχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις. Καλούμε την ιρανική ηγεσία να αναζητήσει διαπραγματευτική λύση. Τελικά, ο ιρανικός λαός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον του.»