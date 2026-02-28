Παπαστεργίου: Η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας αποτελεί θεμέλιο της ψηφιακής Ελλάδας που οικοδομούμε

Η γρήγορη και στοχευμένη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών σπρώχνει την Ελλάδα στο προσκήνιο της τεχνολογικής καινοτομίας.

Η γρήγορη και στοχευμένη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών σπρώχνει την Ελλάδα στο προσκήνιο της τεχνολογικής καινοτομίας αφού μέσα σε λίγα χρόνια η χώρα κατάφερε όχι μόνο να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα των δικτύων της αλλά και να μετατραπεί σε παράδειγμα εφαρμογής της πλήρους εκδοχής του 5G, του επονομαζόμενου 5G Standalone.

Η ανάδειξη αυτή δεν είναι απλώς τεχνικό κατόρθωμα. Αντανακλά στοχευμένες πολιτικές, ιδιωτικές επενδύσεις και μια συντονισμένη προσπάθεια ψηφιοποίησης που στοχεύει στην παραγωγική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, από την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέχρι την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες. Σε αυτές τις προσπάθειες σημαντικό ρόλο έχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω πρωτοβουλιών για απλοποίηση διαδικασιών και παροχή κινήτρων.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ookla, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως και για δεύτερη συνεχή χρονιά πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις ταχύτητες δεδομένων στο 5G Standalone, μια εξέλιξη που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία έχει προχωρήσει η μετάβαση από δοκιμαστικές και μεικτές υλοποιήσεις σε ένα νέο, ανεξάρτητο δίκτυο πυρήνα.

Το 5G Standalone, σε αντίθεση με το παραδοσιακό 5G που βασίζεται σε υποδομές 4G, επιτρέπει χαμηλή καθυστέρηση, μεγαλύτερη σταθερότητα και την ταυτόχρονη διαχείριση χιλιάδων συσκευών, χαρακτηριστικά που αλλάζουν το πλαίσιο για εφαρμογές κρίσιμων υπηρεσιών, βιομηχανικής αυτοματισμού, τηλεϊατρικής και έξυπνης διαχείρισης logistics.

«Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο στις ευρυζωνικές υποδομές, όπως αποτυπώνεται στα πρόσφατα στοιχεία του Speedtest Global Index της Ookla, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και μετρήσιμη βελτίωση των ψηφιακών επιδόσεων της χώρας. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι συγκυριακή· είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής και στοχευμένης επένδυσης στη συνδεσιμότητα και στις υποδομές νέας γενιάς. Ενισχύουμε τα δίκτυα, αναβαθμίζουμε τις ταχύτητες και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να αξιοποιούν σύγχρονες, αξιόπιστες και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη των δικτύων 5G Standalone ανοίγει νέους ορίζοντες για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την καθημερινότητα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επιτρέπει την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών σε κρίσιμους τομείς», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Και συνέχισε: «Στόχος μας είναι τα οφέλη αυτής της προόδου να φτάσουν σε κάθε περιοχή της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακά κενά. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις επενδύσεις σε υποδομές υψηλών επιδόσεων που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση σε μια σύγχρονη, εξωστρεφή οικονομία. Η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας αποτελεί θεμέλιο της ψηφιακής Ελλάδας που οικοδομούμε - μιας χώρας με ισχυρές υποδομές, ίσες ευκαιρίες και πραγματικές δυνατότητες για όλους».

Η επιτυχία αυτή έχει ρίζες σε πολιτικές παρεμβάσεις και έργα υποδομής: από την αδειοδότηση φάσματος και την απλοποίηση των διαδικασιών για εγκατάσταση κεραιών, έως την παροχή κινήτρων μέσω voucher που επιτάχυναν την επέκταση τόσο των κινητών όσο και των οπτικών δικτύων --των τελευταίων δηλαδή που αποτελούν αναγκαίο στήριγμα για τη λειτουργία του 5G Standalone. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπήρξε κινητήρια δύναμη στην προώθηση αυτών των πολιτικών, συμβάλλοντας στη συστηματική ενίσχυση του ψηφιακού οικοσυστήματος. Η συστηματική αυτή προσέγγιση ενίσχυσε το ψηφιακό οικοσύστημα και προσέλκυσε επιπλέον επενδύσεις από παρόχους που υλοποιούν ευρείες επενδυτικές στρατηγικές.

Παράλληλα, η Ελλάδα σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο και στην κάλυψη σταθερής υπερ-υψηλής ευρυζωνικότητας. Το ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB), συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και σε εμπορική λειτουργία από το τέλος του 2025 σε διάφορες περιοχές, σε συνδυασμό με τα ιδιωτικά έργα οπτικών ινών, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της πανελλαδικής κάλυψης, που σήμερα προσεγγίζει το 60% από σχεδόν μηδαμινή διαθεσιμότητα το 2019.

Σε επίπεδο διεθνών δεικτών, τα αποτελέσματα είναι χειροπιαστά: στην κατάταξη της Ookla για τις σταθερές ευρυζωνικές ταχύτητες, η χώρα ανέβηκε τον Ιανουάριο του 2026 στη 72η θέση παγκοσμίως με διάμεση ταχύτητα download 92,79 Mbps, βελτιώνοντας τη θέση της κατά 22 θέσεις σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 και εγκαταλείποντας θέσεις όπως η 100η που κατείχε το 2019. Η πορεία αυτή υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε δίκτυα νέας γενιάς δεν περιορίζεται σε αστικές «νησίδες», αλλά επεκτείνεται συστηματικά σε ευρύτερη εθνική κλίμακα.

Η συνολική εικόνα παραμένει όμως δυναμική και με προκλήσεις: η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 5G Standalone απαιτεί συνέχιση των επενδύσεων σε οπτικές υποδομές, συνεπή ρυθμιστική στήριξη και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για εφαρμογές που θα μεταφραστούν σε παραγωγική αξία. Η μέχρι σήμερα πρόοδος, ωστόσο, καταδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ψηφιακή εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ