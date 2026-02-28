Συλλήψεις έξι ατόμων για ναρκωτικά σε Κοζάνη και Εορδαία

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και ισάριθμοι τρίφτες κάνναβης.

Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 25 έως 28 Φεβρουαρίου 2026 σε περιοχές της Κοζάνης και της Εορδαίας.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν έναν αλλοδαπό και πέντε ημεδαπούς, σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και ισάριθμοι τρίφτες κάνναβης.

Αναλυτικά στις 25/2 συνελήφθησαν στην Κοζάνη ένας 52χρονος ημεδαπός, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε 1,4 γραμμάρια ηρωίνης και ένας 24χρονος ημεδαπός με 1,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 26/2 συνελήφθη στην Κοζάνη 23χρονος ημεδαπός, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και ένα μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα κάνναβης.Στις 27/02, συνελήφθησαν στην Πτολεμαΐδα 23χρονος ημεδαπός και 21χρονος αλλοδαπός με 0,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο και 1 πλαστικό τρίφτη κάνναβης. Τέλος στις 27/02 συνελφθη στην Κοζάνη 21χρονος ημεδαπός με 2,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ