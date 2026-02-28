Ιράν: Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν ζει ο Χαμενεΐ

Συνεχίζεται το «θρίλερ» γύρω από την τύχη του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι «δεν βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει» αν μέλη της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν που φέρονται να στοχοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι σώα.

Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είπε στο NBC News ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι «ζωντανός», απ’ όσο γνωρίζει, αλλά το Ιράν «ενδέχεται να έχει χάσει έναν ή δύο διοικητές».

Μετά από αναφορές ότι στοχοποιήθηκαν τα γραφεία και οι κατοικίες του Χαμενεΐ, η επικεφαλής διεθνής ανταποκρίτρια του BBC, Λιζ Ντουσέ, πίεσε τον Μπαγκαεΐ να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες.

«Μπορώ να σας πω ότι πολλά μέρη, πολλοί στόχοι επλήγησαν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από 150 κορίτσια σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά.

Νωρίτερα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η τύχη του Χαμενεΐ παραμένει αδιευκρίνιστη, αφήνοντας υπαινιγμούς ότι μπορεί να τραυματίστηκε ή και να σκοτώθηκε. Πάντως, Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δημοσιεύσουν σύντομα μια ηχογράφηση από τον Χαμενεΐ, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που στόχευσαν την έδρα του στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας (IRNA) μετέδωσε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Όταν του επισημάνθηκε ότι το σχολείο φέρεται να βρισκόταν κοντά σε βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), απάντησε: «Αυτό είναι απλώς ένας τρόπος να κανονικοποιείται η θηριωδία και ένα αποτρόπαιο έγκλημα».

Άλλες αραβικές χώρες φέρονται επίσης να έχουν πληγεί από το Ιράν. Ο Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αυτές τις χώρες για να εξαπολύσουν επιθετικά πλήγματα κατά του Ιράν, προσθέτοντας: «Εκτιμούμε τους φίλους μας».

«Δεν επιτιθέμεθα σε καμία χώρα της περιοχής, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Άραβες γείτονές μας. Το μόνο που κάνουμε είναι να προβαίνουμε σε πράξη αυτοάμυνας εναντίον αυτών των αμερικανικών βάσεων», είπε.

