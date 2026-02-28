OPEC+: Θα εξετάσει αύξηση της παραγωγής στον απόηχο της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Η γεωπολιτική κρίση θα βαρύνει στις αποφάσεις που θα λάβει η ομάδα πετρελαιοπαραγωγών χωρών την Κυριακή.

Ο OPEC+ θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης της προσφοράς όταν τα βασικά μέλη του συναντηθούν την Κυριακή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με δύο αντιπροσώπους του καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ομάδα, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, αναμενόταν να επανεκκινήσει ήπιες αυξήσεις παραγωγής τον Απρίλιο, έπειτα από τρίμηνο «πάγωμα» της προσφοράς, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης στρατηγικής για την ανάκτηση μεριδίου αγοράς, ανέφεραν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αρκετοί αντιπρόσωποι.

Το βασικό τους σενάριο προέβλεπε αύξηση κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, σε ευθυγράμμιση με τις αυξήσεις του τέταρτου τριμήνου, σύμφωνα με τρία άτομα. Καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση της Κυριακής θα είναι το κατά πόσο η αιφνιδιαστική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα οδηγήσει σε κλείσιμο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε ακόμη ένα άτομο. Οι αντιπρόσωποι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι διαβουλεύσεις είναι ιδιωτικές.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου και τα αντίποινα της Τεχεράνης κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή σηματοδοτούν την κορύφωση μιας γεωπολιτικής κρίσης που έχει ωθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου υψηλότερα φέτος, παρά τις ευρείες προσδοκίες για πλεόνασμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Λονδίνο έφτασαν σε υψηλό επτά μηνών, στα 73 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, έχοντας αυξηθεί κατά 19% φέτος εν μέσω σειράς διαταραχών στην παραγωγή, κυρώσεων και αποθεματοποίησης από την Κίνα.

Η Σαουδική Αραβία, μαζί με ορισμένους άλλους πετρελαιοπαραγωγούς, έχει ήδη επιταχύνει τις εξαγωγές πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, καθώς η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις εντάσεις στην περιοχή. Πέρυσι, το Ριάντ είχε αυξήσει προσωρινά την προσφορά κατά τη διάρκεια προηγούμενης αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Όποια κι αν είναι η ονομαστική αύξηση που θα επιλέξει ο OPEC+, ενδέχεται να χρειαστεί να αντλήσει από τα αποθέματα για να στηρίξει με πραγματικά βαρέλια αυτή τη δέσμευση και να επιτύχει τον στόχο», δήλωσε η Helima Croft, επικεφαλής στρατηγικής αγορών εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets LLC. «Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και βρίσκεται ουσιαστικά μόνο στη Σαουδική Αραβία».