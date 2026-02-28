Έκλεισε η βάση στη Σούδα - Έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας

Η διαταγή θα έχει ισχύ μέχρι την Τρίτη, κάτι που σημαίνει ότι πιθανόν μέχρι και την Τρίτη θα συνεχιστούν αδιάκοπα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, υπήρξε γενική διαταγή σύμφωνα με την οποία έκλεισε η βάση στη Σούδα στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων συναγερμού και αεράμυνας που οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να θέσουν σε ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπαίνει κανείς που δεν έχει ειδικό ρόλο, παρά μόνο οι δυνάμεις ασφαλείας και το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της βάσης.

Σε ερώτηση του ΣΚΑΪ για το τι σημαίνουν αυτά τα έκτακτα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές απάντησαν ότι για λόγους ασφαλείας - και ακριβώς επειδή θεωρείται ότι βρίσκεται σχετικά κοντά με το μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν - αποφασίστηκε να μπει «λουκέτο» στην αμερικανική βάση στη Σούδα μέχρι νεωτέρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διαταγή θα έχει ισχύ μέχρι την Τρίτη, κάτι που σημαίνει ότι πιθανόν μέχρι και την Τρίτη θα συνεχιστούν αδιάκοπα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Ιράν και ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχει ανησυχία για ένα πιθανό πλήγμα στην αμερικανική βάση και επομένως για λόγους ασφαλείας εκδόθηκε γενική διαταγή σύμφωνα με την οποία κλείνει η βάση της Σούδας.

Πηγή: skai.gr