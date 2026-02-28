Το Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν - Διεξάγουμε μαζική επιχείρηση δηλώνει ο Τραμπ

Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήχησαν οι σειρήνες στο Ισραήλ καθώς εντοπίστηκε εκτόξευση ιρανικών πυραύλων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στο Ιράν με την επιχείρηση «λιοντάρι που βρυχάται» το πρωί του Σαββάτου, με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, στην επίθεση έλαβαν μέρος και δυνάμεις των ΗΠΑ. Μάλιστα δήλωσαν ότι πρόκειται για χτυπήματα μεγάλης κλίμακας. Τελευταίες πληροφορίες θέλουν και δεύτερο κύμα επιθέσεων, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν «μαζική και σε εξέλιξη», με στόχο όπως είπε να αποτραπεί η χώρα από το να θέσει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγουν μια μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση για να αποτρέψουν αυτήν την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά μας συμφέροντα εθνικής ασφάλειας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους».

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για την ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό τον Ιούνιο σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

«Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες, και δεν μπορούμε να το ανεχθούμε άλλο», ανέφερε.

Την ώρα της επίθεσης, οι IDF απέστειλαν εθνική προειδοποίηση σε όλους τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους.

«Πρόκειται για προληπτική ειδοποίηση με στόχο την προετοιμασία του κοινού για το ενδεχόμενο εκτόξευσης πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν οι IDF.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα με στόχο τη Διεύθυνση Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), καθώς και επιθέσεις στο κέντρο της Τεχεράνης.

Ήχησαν οι σειρήνες στο Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ, σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ και στα Υψίπεδα του Γκολάν, προειδοποιώντας για πιθανή απειλή πυραυλικής επίθεσης. Η ειδοποίηση από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, που στάλθηκε απευθείας σε κινητά τηλέφωνα, προειδοποιούσε ότι αναμένονται συναγερμοί στην περιοχή «σε λίγα λεπτά» και συνέστησε να προετοιμαστούν οι πολίτες για είσοδο σε προστατευμένο χώρο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Αεροπορία επιχειρεί για την αναχαίτιση και την επίθεση σε απειλές όπου χρειάζεται, προκειμένου να εξουδετερώσει τον κίνδυνο», ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). «Η άμυνα δεν είναι απόλυτα αδιαπέραστη, και γι’ αυτό είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μέτωπου». Από το πρωί του Σαββάτου ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έχει κλείσει.

Τα ισραηλινά πλήγματα σημειώνονται εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων για μια συμφωνία που θα περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα απέτρεπε έναν πόλεμο, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Το Ιράν είχε προχωρήσει σε παραχωρήσεις στις συνομιλίες, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος στο παρελθόν είχε απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν για να ασκήσει πίεση στην ηγεσία του να αποδεχθεί συμφωνία - δήλωσε χθες ότι δεν ήταν «ικανοποιημένος» από την πορεία των συζητήσεων.

Ο Τραμπ έχει διατάξει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από την υπό αμερικανική ηγεσία εισβολή στο Ιράκ το 2003, αλλά έχει δώσει ελάχιστες εξηγήσεις για το γιατί θα μπορούσε να υπάρξει ανάγκη στρατιωτικής δράσης αυτή τη στιγμή. Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει δεσμευθεί να απαντήσει σε επίθεση με ισχύ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι το «προληπτικό πλήγμα» αποσκοπούσε στην «εξάλειψη απειλών κατά του Κράτους του Ισραήλ». Τον περασμένο Ιούνιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, γεγονός που οδήγησε στον Πόλεμο των 12 Ημερών. Οι ΗΠΑ εντάχθηκαν τελικά στο πλευρό του Ισραήλ στη σύγκρουση, στοχοποιώντας πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε προειδοποιήσει για αυτό που περιέγραψε ως απειλή για τη χώρα του από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε μια συμφωνία που θα επικεντρωνόταν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν είχε απορρίψει τη συζήτηση για περιορισμούς στο βαλλιστικό του πρόγραμμα, καθώς και για τον τερματισμό της στήριξής του σε συμμάχους και ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, πολιτοφυλακών στο Ιράκ και των Χούθι στην Υεμένη, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες απαιτήσεις παραβιάζουν την κυριαρχία του.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post, BBC, CNN