Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

Αυξήσεις κατά 118-120 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά (από τον Οκτώβριο του 2025) θα δουν στις συντάξεις τους 5.500 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις των παθόντων εν υπηρεσία.

Δεδομένου ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025 είχαν ψηφιστεί νέα μισθολόγια για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί υπόψη στις συντάξεις η νέα μισθολογική πραγματικότητα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται να «θεραπεύσει» αυτή την αδικία.

Με τις προωθούμενες διατάξεις, νομοθετείται ρητά ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξεων για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, που δεν υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ αλλά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μέχρι σήμερα η σύνταξή τους δεν μπορούσε να αλλάξει αυτόματα, όταν αυξάνονταν οι αποδοχές των εν ενεργεία.

Έτσι οι συντάξεις των αποστράτων θα επανυπολογιστούν και θα αυξηθούν με βάση τις αυξήσεις που προβλέπουν οι μισθολογικές διατάξεις των νόμων 5265/2026 και 5246/2025 για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2026 και των επόμενων ετών με ένα ποσό 7.780.000 ευρώ, τα δε αναδρομικά (για το διάστημα από 1.10.2025 έως 31.12.2025) ανέρχονται σε 1.950.000 ευρώ.

Οι αυξήσεις που θα δοθούν καταλαμβάνουν και τις χήρες αποστράτων, στις οποίες έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη των στρατιωτικών που κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας που συνέβη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Όπως ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, η αύξηση «αφορά συγκεκριμένα 5.500 περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν ειδικές συντάξεις, είναι οι λεγόμενοι παθόντες εν υπηρεσία. Είναι δηλαδή κατά βάση απόστρατοι, οι οποίοι λαμβάνουν πολεμικές συντάξεις, συντάξεις λόγω πολεμικών τραυμάτων ή νοσημάτων, συντάξεις που έχουν απονεμηθεί στις οικογένειες αξιωματικών οπλιτών που έχουν χάσει τη ζωή τους και ούτω καθεξής. Μιλάμε επομένως για 5.500 περιπτώσεις και όχι 100.000 ή το σύνολο των αποστράτων» τόνισε.

«Για αυτές τις συγκεκριμένες συντάξεις ισχύει μέχρι και σήμερα η σύνδεσή τους με τις αυξήσεις που δίνονται στους εν ενεργεία απόστρατους, ό,τι αυξήσεις δηλαδή υπάρχουν στους εν ενεργεία απόστρατους, δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί να λαμβάνουν ένα αντίστοιχο ποσό. Έγιναν αυξήσεις από τον Οκτώβριο και μετά, με το νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο, δεν είχε προσαρμοστεί η σύνταξη αυτών των ανθρώπων στα νέα δεδομένα και γι’ αυτό το λόγο θα δουν με την ψήφιση αυτού του νόμου περίπου 118-120 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση το μήνα. Και θα τα πάρουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο. Θα πάρουν και το τελευταίο τρίμηνο του ’25 ουσιαστικά σε αναδρομικά αυτοί οι 5.500 συμπολίτες μας» τόνισε ο κ Τσάπαλος.

Επισημαίνεται ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου προστέθηκαν και επιμέρους διατάξεις που αφορούν συνταξιδοτικά ζητήματα, όπως: