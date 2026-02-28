Ειδήσεις | Διεθνή

Πακιστάν: Αρνείται ότι καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος του στο Αφγανιστάν

Πακιστάν: Αρνείται ότι καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος του στο Αφγανιστάν
«Πρόκειται για εσφαλμένο ισχυρισμό. Εντελώς εσφαλμένο», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε ότι καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στην Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κι ότι αιχμαλωτίστηκε ο χειριστής του, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα οι αφγανικές de facto αρχές, εν μέσω της συνεχιζόμενης ραγδαίας κλιμάκωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας τις τελευταίες ημέρες.

«Πρόκειται για εσφαλμένο ισχυρισμό. Εντελώς εσφαλμένο», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ταχίρ Χουσάιν Αντράμπι, το Γαλλικό Πρακτορείο.

