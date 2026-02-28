Ειδήσεις | Διεθνή

Επιθέσεις στο Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει διαπιστώσει «ραδιολογικές επιπτώσεις

Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει διαπιστώσει «ραδιολογικές επιπτώσεις» εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ή των ιρανικών αντιποίνων σε κράτη του Κόλπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν επλήγησαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια για τον πληθυσμό της περιοχής», αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Ο ΔΟΑΕ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με χώρες της περιοχής, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για ραδιολογικές επιπτώσεις», υπογραμμίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

