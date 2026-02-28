Ειδήσεις | Διεθνή

Οι ΗΠΑ καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο είναι ακόμα διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις και ζήτησαν από τους Αμερικανούς να μην μεταβαίνουν σ' αυτή τη χώρα, η οποία εκφράζει φόβους ότι ενδέχεται να υποστεί συνέπειες από τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις», ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, η οποία κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς να μην μεταβαίνουν σ' αυτή τη χώρα.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού παραμένει ανοικτό, όμως πολυάριθμες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

