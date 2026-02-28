Νετανιάχου: Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ είναι «τελειωμένος»

Βγείτε στους δρόμους μαζικά και ολοκληρώστε το έργο, ανέφερε προτρέποντας τους Ιρανούς να ανατρέψουν το καθεστώς. Τόνισε ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί».

Την πιθανότητα ο ανώτατος ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμα του στον απόηχο της συντονισμένης επίθεσης Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι «αυτός ο δικτάτορας» είναι «τελειωμένος», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για τον Χαμενεΐ.

Επίσης απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι τα πλήγματα κατά του καθεστώτος θα τους βοηθήσουν «να αποτινάξουν τα δεσμά της τυραννίας».

Ανέφερε ότι έχουν «μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε κάθε γενιά» για να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς.

«Βγείτε στους δρόμους μαζικά» και «ολοκληρώστε το έργο»,τόνισε και πρόσθεσε ότι «είναι καιρός να ενωθείτε και να συσπειρωθείτε για μια ιστορική αποστολή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκλήρωσε το διάγγελμά του καλώντας τους πολίτες του Ισραήλ να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου της χώρας, αφού υπαινίχθηκε ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί».