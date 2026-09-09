Η Apple παρουσιάζει το νέο foldable iPhone - Πόσο θα κοστίζει

Η Apple πραγματοποιεί αυτή την ώρα το ετήσιο event λανσαρίσματος νέων προϊόντων, που φέρει το σύνθημα «Surprise and shine» («Έκπληξη και λάμψη»).

Είναι επίσημο. Η Apple παρουσίασε το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone Duo το οποίο θα ξεκινά από τα 1.999 δολάρια. Όπως ανέφερε ο CEO, Τζον Τέρνους, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, «για μία συσκευή που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, μια μεγαλύτερη οθόνη μπορεί να ανοίξει εντελώς νέες δυνατότητες. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι μέσω ενός αναδιπλούμενου σχεδιασμού».

Το iPhone Duo έχει περίπου το μέγεθος ενός διαβατηρίου όταν είναι κλειστό και διαθέτει δύο οθόνες, μία εξωτερική και μία εσωτερική, η οποία αποκαλύπτεται όταν η συσκευή ανοίγει.

Η εξωτερική οθόνη του καλύπτει το 90% της επιφάνειας της οθόνης του iPhone 18 Pro, ενώ η εσωτερική οθόνη έχει διαγώνιο 7,6 ίντσες. Για το ξεκλείδωμα της συσκευής, διαθέτει αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στο πλευρικό πλήκτρο, ενώ είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο.

Η Apple έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο iOS, προκειμένου το λογισμικό να αξιοποιεί τις δύο οθόνες της συσκευής. Σημειώνεται, πως οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, ενώ το νέο αναδιπλούμενο iPhone θα υποστηρίζει και το Apple Pencil.

Παράλληλα, η Apple παρουσίασε το νέο iPhone 18 Pro κυκλοφορεί σε δύο νέες χρωματικές επιλογές: Glacier και Burgundy. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο και σε μεγαλύτερη έκδοση Pro Max. Αν και σχεδιαστικά διατηρεί αρκετά στοιχεία από τον προκάτοχό του iPhone 17 Pro, η εταιρεία επιχειρεί να διαφοροποιήσει τη νέα γενιά smartphone μέσα από σημαντικές αναβαθμίσεις στο εσωτερικό της συσκευής και νέες δυνατότητες λογισμικού.

Το iPhone 18 Pro ξεκινά από τα 1.199 δολάρια, δηλαδή 100 δολάρια ακριβότερα από το iPhone 17 Pro. Αντίστοιχα, το iPhone 18 Pro Max ξεκινά από τα 1.299 δολάρια, σημειώνοντας επίσης αύξηση 100 δολαρίων σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Όπως ανακοινώθηκε, οι προπαραγγελίες των νέων μοντέλων ξεκινούν το Σάββατο, ενώ η αποστολή τους θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη μπαταρία, το iPhone 18 Pro προσφέρει έως και 36 ώρες αυτονομίας ενώ το iPhone 18 Pro Max φτάνει έως και τις 45 ώρες.

Στην «καρδιά» των νέων Pro μοντέλων βρίσκεται ο A20 Pro, κατασκευασμένος με τεχνολογία 2 νανομέτρων και επανασχεδιασμένοι πυρήνες «desktop class» που προσφέρουν υψηλότερες επιδόσεις και ταχύτερη επεξεργασία εργασιών τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στους σημαντικότερους τομείς: την τεχνητή νοημοσύνη, τις επιδόσεις, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την κάμερα», δήλωσε ο Τέρνους κατά την πρώτη δημόσια εκδήλωση στην οποία παρευρίσκεται ως CEO. Σημειώνεται πως ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου, στη θέση του Τιμ Κουκ.

Παράλληλα, το επίσημο ντεμπούτο της έκανε η Siri AI, η αναβάθμιση της ψηφιακής βοηθού της Apple με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την Apple, η Siri AI λειτουργεί με περισσότερες από 300.000 εφαρμογές, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν τις δυνατότητές της πέρα από το οικοσύστημα της ίδιας της εταιρείας.

Επιπλέον, η Apple παρουσίασε μία νέα λειτουργία με την ονομασία Apple Reference Image, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να επιβεβαιώνουν ότι μια φωτογραφία τραβήχτηκε από την κάμερα του iPhone και δεν δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

«Τώρα μπορείτε να αποδείξετε την αυθεντικότητα μιας φωτογραφίας που τραβήχτηκε με το iPhone 18 Pro. Η νέα κύρια κάμερα υπογράφει με ασφάλεια τα δεδομένα της φωτογραφίας σε επίπεδο pixel, ακριβώς τη στιγμή της λήψης», ανέφερε εκπρόσωπος της Apple κατά την παρουσίαση. Ωστόσο, επισήμανε πως η νέα λειτουργία δεν θα είναι διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα.