Κίνα: «Αβάσιμες» οι κατηγορίες των ΗΠΑ ότι τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ «λεηλατούν» τα αμερικανικά

Υπηρεσίες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξαν την Τρίτη ότι οι κινεζικές εταιρείες «λεηλατούν» τα αμερικανικά μοντέλα.

«Αβάσιμες» χαρακτήρισε σήμερα η Κίνα τις κατηγορίες των ΗΠΑ σε βάρος μεγάλων κινεζικών εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης που φέρεται ότι εκμεταλλεύονται σε μεγάλη κλίμακα τα αμερικανικά μοντέλα αιχμής.

Υπηρεσίες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξαν την Τρίτη ότι οι κινεζικές εταιρείες «λεηλατούν» τα αμερικανικά μοντέλα, λίγες εβδομάδες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης.

Το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από κοινού από την Υπηρεσία Ασφάλειας της Πληροφορικής και των Υποδομών (CISA), την υπηρεσία πληροφοριών NSA και την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εξαπολύει κατηγορίες στα κινεζικά μεγάλα μοντέλα ΤΝ. Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι η «πειρατεία» των προηγμένων αμερικανικών μοντέλων, μέσω της τεχνικής της «απόσταξης» βρίσκεται στην «καρδιά» της κινεζικής στρατηγικής.

Όλα τα σημαντικά κινεζικά μοντέλα ΤΝ, από το Alibaba και το DeepSeek μέχρι το Monshot και το Z.ai, αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.

«Αυτές οι αμερικανικές πρακτικές καταδεικνύουν στην εντέλεια μια στρατηγική που, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της απόσταξης, στοχεύει στην πραγματικότητα να εγκαθιδρύσει ένα βιομηχανικό μονοπώλιο» αντέδρασε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να καταπνίξουν τον ανταγωνισμό στην ΤΝ. Το υπουργείο στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει «αβάσιμες» τις κατηγορίες και λέει ότι είναι «χαρακτηριστικό παράδειγμα» αντιμετώπισης μιας κατάστασης με «δύο μέτρα και δύο σταθμά» επειδή, όπως ισχυρίζεται, οι αμερικανικές επιχειρήσεις «αποστάζουν» επίσης μαζικά τα κινεζικά μοντέλα.

«Η απόσταξη είναι μια συνήθης πρακτική στον τομέα της ΤΝ, μέσω της οποίας τα μοντέλα μαθαίνουν το ένα το άλλο» λέει επίσης το υπουργείο, καταγγέλλοντας την «εργαλειοποίησή της» από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών, οι κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν ενδιάμεσες πλατφόρμες για να μην εντοπίζονται. Στόχος τους είναι τα μοντέλα των OpenAI, Anthropic, xAI και Google.

Η «απόσταξη» συνίσταται στη λεπτομερή μελέτη ενός μοντέλου ΤΝ, προκαλώντας το να παραγάγει έναν τεράστιο όγκο απαντήσεων και δεδομένων. Η βάση αυτή χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να αναπτυχθεί ένα νέο, αυτόνομο σύστημα ΤΝ που μιμείται τη συμπεριφορά του αυθεντικού.

Oι εταιρείες Anthropic και OpenAI και ο επιστημονικός σύμβουλος του Τραμπ, Μάικλ Κράτσιος, είχαν ήδη κατηγορήσει για «λεηλασία» πολλές κινεζικές εταιρείες.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα αυτό, μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, η Μάο Νινγκ, απάντησε ότι το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είναι και οι δύο «μεγάλες χώρες στον τομέα της ΤΝ».

«Θα έπρεπε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας», πρόσθεσε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ