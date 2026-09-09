Οκτώ χώρες χαιρετίζουν τις βρετανικές κυρώσεις κατά παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Σε κοινό ανακοινωθέν, ανέφεραν ότι ελπίζουν πως η ενέργεια αυτή θα κινητοποιήσει και άλλες χώρες να πάρουν παρόμοια μέτρα.

Οκτώ χώρες χαιρέτισαν την απόφαση της Βρετανίας να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και να επιβάλει περιορισμούς σε ορισμένες υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι ελπίζουν ότι η ενέργεια αυτή θα κινητοποιήσει και άλλες χώρες να πάρουν παρόμοια μέτρα.

Σε κοινό ανακοινωθέν, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας και της Ιορδανίας δήλωσαν επίσης ότι χαιρέτισαν το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν 12 χωρών σχετικά με την ανάγκη για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Οι υπουργοί των οχτώ αυτών χωρών «επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς το Ισραήλ να άρει όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με τις δραστηριότητες εποικισμού και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην αλλοίωση του γεωγραφικού και δημογραφικού χαρακτήρα των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών», υπογραμμίζει το σημερινό κοινό ανακοινωθέν.

Η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε τις βρετανικές κυρώσεις «ηθικά διαστρεβλωμένες» και ανακοίνωσε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Η Βρετανία ήταν μεταξύ 12 χωρών που με κοινό ανακοινωθέν τους χθες προανήγγειλαν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ