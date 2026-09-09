Booking: Έχασε δικαστική μάχη κατά του βέτο της ΕΕ για την εξαγορά της ETraveli

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε με την ευρωπαϊκή αρχή ανταγωνισμού και απέρριψε τα επιχειρήματα της Booking ότι η Επιτροπή δεν είχε ακολουθήσει τους δικούς της κανόνες για τις συγχωνεύσεις και ότι είχε εφαρμόσει εσφαλμένο νομικό κριτήριο.

Η Booking Holdings έχασε την Τετάρτη τη δικαστική της μάχη κατά του αντιμονοπωλιακού βέτο της ΕΕ στην εξαγορά της ETraveli, ύψους 1,63 δισ. ευρώ, πρόταση που είχε καταθέσει πριν από τρία χρόνια, καθώς το δεύτερο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης τάχθηκε υπέρ των ρυθμιστικών αρχών.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφασή της το 2023, είχε υποστηρίξει ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε ένα ταξιδιωτικό οικοσύστημα για την Booking, στερώντας στους ανταγωνιστές την ικανότητα να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά, σύμφωνα με το Reuters.

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε με την ευρωπαϊκή αρχή ανταγωνισμού και απέρριψε τα επιχειρήματα της Booking ότι η Κομισιόν δεν είχε ακολουθήσει τους δικούς της κανόνες για τις συγχωνεύσεις και ότι είχε εφαρμόσει εσφαλμένο νομικό κριτήριο.

«Η Επιτροπή έκρινε ορθώς ότι η εξαγορά της Etraveli Group, της κορυφαίας εταιρείας online κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, θα ενίσχυε την ήδη δεσπόζουσα θέση της Booking στην αγορά των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων στον ξενοδοχειακό τομέα», ανέφεραν οι δικαστές.

Η Booking δήλωσε ότι ενδέχεται να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης.

«Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι. Διαφωνούμε με την απόφαση και εξακολουθούμε να είμαστε πεπεισμένοι ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής ήταν λανθασμένη, τόσο ως προς τα γεγονότα όσο και ως προς τη νομική της βάση», δήλωσε εκπρόσωπος της Booking. «Εξετάζουμε την απόφαση και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε.

Η Επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως αρμόδια αρχή της ΕΕ για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τον έλεγχο των συμφωνιών στον τεχνολογικό κλάδο, λόγω ανησυχιών για τις λεγόμενες «killer acquisitions», τις εξαγορές δηλαδή όπου οι κυρίαρχες εταιρείες αγοράζουν μικρότερους ανταγωνιστές με σκοπό να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

Στα εμπορικά σήματα της Booking περιλαμβάνονται τα Booking.com, Rentalcars, Priceline και Agoda. Η σουηδική ανταγωνίστρια ETraveli, η οποία ανήκει στην εταιρεία private equity CVC Capital Partners, έχει στην ιδιοκτησία της τις Gotogate και Mytrip και παράλληλα διαχειρίζεται την TripStack, πάροχο υπηρεσιών διανομής αεροπορικού περιεχομένου.