ΔΑΑ: Αύξηση 4,5% στην επιβατική κίνηση στο εξάμηνο - Στα 168,5 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA

Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και υγιής κερδοφορία, κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για το α' εξάμηνο του έτους.

Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για το α' εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση το 1ο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 15,8 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα μειώθηκαν οριακά κατά 2,8% σε €299,6 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2026, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €168,5 εκατ. λόγω της επίδρασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε με στόχο την ευθυγράμμιση της κερδοφορίας με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 56,2%.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €81,4 εκατ., μειωμένα κατά 11,6% σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού.

Κυριότερα Οικονομικά Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2026, η Εταιρεία συνέχισε να καταγράφει υγιή χρηματοοικονομική επίδοση, με σημαντική ενίσχυση από τις ισχυρές τάσεις της επιβατικής κίνησης. Η μείωση της κερδοφορίας ήταν αναμενόμενη

και οφείλεται κυρίως στην επίδοση του τομέα των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος επηρεάζεται από τις προσαρμογές των Αεροπορικών Χρεώσεων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2026, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων μειώθηκε κατά 2,8%, σε €299,6 εκατ. από €308,2 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με το IFRIC 12 των ΔΠΧΑ, το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP) λογιστικοποιείται βάσει του μοντέλου του άυλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο απαιτεί από την Εταιρεία να αναγνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα από τις παρεχόμενες κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς ο κύριος της παραχώρησης διατηρεί τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των υποδομών. Το κόστος αυτό, το οποίο ανέρχεται σε €24,8 εκατ. για το 1ο εξάμηνο του 2026, αποτιμάται στην εύλογη αξία, χωρίς περιθώριο κέρδους, και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη συνολική κερδοφορία.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €219,2 εκατ., καταγράφοντας μείωση 4,9% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην πολιτική τιμολόγησης των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόστηκε με στόχο την εναρμόνιση της κερδοφορίας των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 2026 με τη μέγιστη απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €80,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 3,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €52,2 εκατ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ο ρυθμός αύξησής τους διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης. Η επίδοση αυτή επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και από τις επιχειρησιακές προκλήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES). Παρά τις προκλήσεις αυτές, η εμπορική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη δυναμική πορεία των κατηγοριών Τροφίμων & Ποτών (F&B) και Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου (Specialty Retail), καθώς και από τους βελτιωμένους εμπορικούς όρους που συμφωνήθηκαν σε πρόσφατες ανανεώσεις συμβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, τα έσοδα από μισθώματα και λοιπές δραστηριότητες ενισχύθηκαν από τις συμβατικές αναπροσαρμογές των μισθωμάτων βάσει του πληθωρισμού, καθώς και από την υψηλή επίδοση του Εκθεσιακού Κέντρου.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, τα έσοδα το 1ο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €11,1 εκατ., μειωμένα κατά €0,5 εκατ., ή 4,5%, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της διακοπής λειτουργίας του χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας Ρ1, μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τη διαθέσιμη δυναμικότητα στάθμευσης. Η επίδραση περιορίστηκε μέσω μιας σειράς ενεργειών που υλοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των περιορισμών στη διαθέσιμη δυναμικότητα, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης λειτουργίας του νέου χώρου στάθμευσης Economy, δυναμικότητας 500 θέσεων, στα τέλη του 2025, καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υπάρχουσας δυναμικότητας.