Ειδήσεις | Ελλάδα

FT: Ο επικεφαλής της CIA ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
FT: Ο επικεφαλής της CIA ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμμετοχή των αμερικανών απεσταλμένων.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ προετοιμάζεται να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε Ευρωπαίους ομολόγους τους, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμμετοχή των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το... τραγούδι του Τσίπρα στη ΔΕΘ - H γαλάζια απόβαση στην Πελοπόννησο - Oι πράσινες προσθήκες

Αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες και νέο «Εξοικονομώ»: Πότε ανοίγουν τα νέα προγράμματα - Τι έρχεται το φθινόπωρο

Στα 20,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΒΙΑΝΕΞ το 2025 - Άλμα 97,1%

tags:
CIA
Ρωσία
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider