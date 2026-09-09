FT: Ο επικεφαλής της CIA ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμμετοχή των αμερικανών απεσταλμένων.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ προετοιμάζεται να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε Ευρωπαίους ομολόγους τους, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμμετοχή των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ