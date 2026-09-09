Ευρωαγορές: Σε χαμηλό μηνός με φόντο πετρέλαιο και ΕΚΤ

Σημαντική πτώση σημείωσαν οι ευρωαγορές την Τετάρτη, με την άνοδο του πετρελαίου να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Σημαντική πτώση σημείωσαν οι ευρωαγορές την Τετάρτη, υποχωρώντας σε χαμηλό ενός μηνός, με την άνοδο του πετρελαίου να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών που δεν βλέπουν την πολυπόθητη αποκλιμάκωση στο πεδίο της ενέργειας να γίνεται πραγματικότητα, ενώ το άγχος της αυριανής επικείμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, «βάρυνε» περαιτέρω την ατμόσφαιρα.

Η ΕΚΤ, η οποία συνεδριάζει έκτακτα στο Βερολίνο αντί για τη Φρανκφούρτη, αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια αύριο, καθώς η ανανεωμένη πίεση από τις τιμές της ενέργειας ωθεί τον γενικό πληθωρισμό περαιτέρω πάνω από τον στόχο. Την ίδια ώρα ωστόσο, οι προοπτικές για τη νομισματική πολιτική μετά τον Σεπτέμβριο, φαίνονται λιγότερο σαφείς. Οι αγορές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50% για το επιτόκιο καταθέσεων

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως άνοιξαν μία νέα «ζώνη απαγόρευσης» στα ανοικτά των Στενών του Ορμούζ η οποία θα καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε 1,41% στις 640,41 μονάδες, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Ιουλίου. Ο Eurostoxx 50 κατρακύλησε 1,58% στις 6.311 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 1,74% στις 25.554 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στο -1,94% στις 8.156 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 1,31% στις 10.670 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 0,58% στις 51.875 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημείωσε απώλειες 1,58% στις 19.680 μονάδες.

Κέρδη σημείωσαν οι μετοχές της ενέργειας, παίρνοντας φυσικά ώθηση από την άνοδο του πετρελαίου σε τριψήφια επίπεδα, με το Brent να σκαρφαλώνει πάνω από τα 100 δολάρια. Οι τιμές του διεθνούς σημείου αναφοράς έχουν αυξηθεί 25% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι ελπίδες για μια μόνιμη επίλυση του εξάμηνου πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθένησαν και οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν.

Οι μετοχές της δανικής πολυεθνικής εταιρείας υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Ørsted υποχώρησαν σχεδόν 3,5%, καθώς η Andel Holdings ανακοινώνει ότι θα πουλήσει μετοχές της εταιρείας αξίας περίπου 3 δισ. δανικών κορωνών (467,1 εκατ. δολάρια). Η Andel, ο μεγαλύτερος όμιλος ενεργειακών και ηλεκτρικών υποδομών της Δανίας, παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Ørsted μετά την πώληση, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 5% σε περίπου 3,3%.

Πέρα από τη συνάντηση της ΕΚΤ την Πέμπτη, οι αναλυτές προετοιμάζονται για τις επερχόμενες μετρήσεις πληθωρισμού των ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.