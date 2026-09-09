Πετραλιάς: «Ποτέ δεν θα δώσουμε κάτι που δεν έχουμε» – Προειδοποίηση για επιστροφή σε καθεστώς εποπτείας

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει την επιστροφή σε συνθήκες που οδήγησαν τη χώρα σε καθεστώς εποπτείας, επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική TV.

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει την επιστροφή σε συνθήκες που οδήγησαν τη χώρα σε καθεστώς εποπτείας, επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική TV.

Αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, ο υφυπουργός επισήμανε ότι δεν δόθηκαν υποσχέσεις που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. «Ποτέ δεν θα δώσουμε κάτι που δεν έχουμε. Προσέξτε. Αυτό το πληρώσαμε ακριβά σαν χώρα» τόνισε ο Θάνος Πετραλιάς σε βίντεο της συνέντευξης το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και προσοχής στις υποσχέσεις. «Το έχουμε αποδείξει και τα τελευταία χρόνια και στις προηγούμενες εκλογές το 2023. Δεν τάξαμε πράγματα που δεν μπορούσαμε. Τάξαμε αυτά που μπορούσαμε», ανέφερε.

Ως παράδειγμα, ο κ. Πετραλιάς ανέφερε τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2026, η οποία, όπως είπε, δεν είχε εξαγγελθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά υλοποιήθηκε επειδή η οικονομική πορεία της χώρας ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη. «Να θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε τάξει ούτε η φορολογική μεταρρύθμιση του 2026 που κάναμε πέρσι. Τα καταφέραμε όμως επειδή πήγαμε καλύτερα και την κάναμε», σημείωσε. Την ίδια λογική είπε ότι ακολούθησε η κυβέρνηση και για τα μέτρα του 2027, τα οποία επίσης δεν είχαν προεξαγγελθεί προεκλογικά.

Το πακέτο μέτρων 2,2 δισ. ευρώ

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεγαλύτερο πακέτο παρεμβάσεων σε σχέση με το περσινό, το οποίο ανερχόταν σε 1,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά, το φετινό πακέτο καλύπτει όλες τις κοινωνικές ομάδες καθώς, «για να βγουν αυτά τα 2,2 δισ. ευρώ η κυβέρνηση εξέτασε γραμμή-γραμμή τον προϋπολογισμό και αναγνώρισε επιπλέον ενεργητικά μέτρα εσόδων».

Ο «δείκτης δαπανών» και οι κόκκινες γραμμές της ΕΕ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός στον λεγόμενο «δείκτη δαπανών», ένα εργαλείο του ευρωπαϊκού πλαισίου που, όπως είπε, δεν είναι ευρέως κατανοητό από το κοινό, αλλά έχει κρίσιμη σημασία για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. «Δεν το καταλαβαίνει πολύς κόσμος. Αλλά αν παραβιάσεις το όριο δαπανών που σου επιτρέπει η Ευρώπη, μπαίνεις σε εποπτεία», τόνισε. Με αυτή τη διατύπωση, ο κ. Πετραλιάς υπενθύμισε ότι η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δημόσιες δαπάνες αποτελεί προϋπόθεση για να μην επιστρέψει η χώρα σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Ο κ. Πετραλιάς ανέφερε πως έχει προσωπική εμπειρία από διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναλάβει πρακτικές του παρελθόντος, όταν η χώρα βρέθηκε υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. «Αύγουστο του 2022 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, δεν βγήκαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει ζήσει 13 αξιολογήσεις της Τρόικας την περίοδο 2012-2014 και, στη συνέχεια, μέχρι την έξοδο από το μνημονιακό καθεστώς. «Τουλάχιστον όσο είναι στις δυνάμεις μας δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ξαναγυρίσουμε σε εκείνη την κατάσταση», κατέληξε.

Η πορεία του πλεονάσματος και ο κίνδυνος ελλείμματος

Ο υφυπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί μέτρα πέρα από τις δημοσιονομικές αντοχές, υπενθυμίζοντας το κόστος των προηγούμενων κρίσεων. Έθιξε επίσης το ζήτημα του πρωτογενούς πλεονάσματος, επισημαίνοντας ότι «το πλεόνασμα έχει μειωθεί τώρα γιατί δώσαμε 1,7 δισ. μέτρα», όπως ανέφερε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το πλεόνασμα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η προσοχή στη συνολική δημοσιονομική εικόνα. «Του χρόνου θα μειωθεί κι άλλο. 'Αρα, εδώ πρέπει να προσέξουμε. Κοντά είναι να γίνει έλλειμμα το συνολικό αποτέλεσμα», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

