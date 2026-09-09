Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπίς άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου διακομίσθηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ελπίς», έπειτα από τη διαπίστωση από ιδιώτη γιατρό, στο Κολωνάκι, της σοβαρότητας της κατάστασής του. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γ. Μαζωνάκη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του, καθώς ο τραγουδιστής υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κι επιδραστικούς εκτελεστές της γενιάς του.

Ο Γ. Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια Αττικής. Από μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο του στο λαϊκό τραγούδι, έχοντας ως βιώματα τα ακούσματα της γειτονιάς του και των μεγάλων Ελλήνων ερμηνευτών. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητα της φωνής του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία.

Ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυκλοφορώντας το 1993 τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Με τα μάτια να το λες». Ακολούθησαν πολλές εμπορικές επιτυχίες, όπως τα άλμπουμ «Μου λείπεις» (1994), «Μ' εμένα βρες με» (1996) και «Αλλάξανε τα πλάνα μου» (1997), που τον καθιέρωσαν στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου.

Στην επόμενη δεκαετία, ο Γ. Μαζωνάκης συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, συνεργαζόμενος με σπουδαίους συνθέτες και στιχουργούς όπως ο Φοίβος, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, κυκλοφορώντας τραγούδια, όπως το «Gucci Φόρεμα», «Το Finito», «Σάββατο», «Έχω κλάψει», «Ένα κενό» κ.ά.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της καριέρας του Μαζωνάκη ήταν το τολμηρό, εκκεντρικό και συχνά προκλητικό στυλ ένδυσης και οι ευφάνταστες σκηνοθεσίες στις εμφανίσεις του, συνδυάζοντας στοιχεία performance, ενσωματώνοντας μοντέρνα pop και rock στοιχεία στο κλασικό λαϊκό τραγούδι. Αυτή του η τόλμη μάλιστα είχε μετουσιωθεί σε μία συνεργασία του, το 2021, στην έκθεση YOU and AI που είχε οργανώσει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, δανείζοντας τη φωνή του και θραύσματα από μία εξομολόγησή του στο έργο «Εξοδος» στο Πεδίο του Άρεως.

Ξέχωρα από τις ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλες πίστες και συναυλιακούς χώρους, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε ως μέλος της κριτικής επιτροπής σε δημοφιλή τηλεοπτικά μουσικά ταλέντα (όπως το The X Factor), κερδίζοντας την αγάπη του κοινού για τον αυθορμητισμό, τις ατάκες και την υποστήριξή του στους νέους καλλιτέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ