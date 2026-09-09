Τουρνάς στη Βουλή: Στοιχεία για τα οχήματα που διαθέτει σήμερα η Πυροσβεστική, την ηλικιακή και χωροταξική κατανομή τους

Διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Ευάγγελο Τουρνά, τα στοιχεία για τα οχήματα που διαθέτει σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την ηλικιακή και χωροταξική κατανομή τους.

Διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, τα στοιχεία για τα οχήματα που διαθέτει σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την ηλικιακή και χωροταξική κατανομή τους.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η ανεξάρτητη βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου για την παλαιότητα των πυροσβεστικών οχημάτων και την ασφάλεια του προσωπικού. Στην έγγραφη απάντησή του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει την βουλευτή ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», μέχρι σήμερα, έχουν παραληφθεί 750 οχήματα σε ένα σύνολο 1.400 οχημάτων όλων των τύπων, ενώ προβλέπεται η παραλαβή 250 επιπλέον οχημάτων εντός του 2027 και 256 εντός του 2028.

Όπως προκύπτει, από το έγγραφο του κ. Τουρνά, από το σύνολο των 4.407 οχημάτων που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα (Υδροφόρα, Βοηθητικά και Ειδικά) τα 2.848 έχουν ηλικία άνω των 15 ετών.

Όπως επισημαίνει στην απάντησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της επιχειρησιακής καταλληλότητας των πυροσβεστικών οχημάτων πραγματοποιείται εκ μέρους των οικείων υπηρεσιών κατά τον ετήσιο έλεγχο και τη συντήρησή τους. Την τελευταία πενταετία έχουν αποσυρθεί 301 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΙΣ», του οποίου οι διαγωνιστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχει η πρόβλεψη για την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού για το σύνολο της επικράτειας με αναλογική κατανομή στις περιφερειακές διοικήσεις της χώρας, σημειώνει ο κ. Τουρνάς και ενημερώνει ειδικότερα ότι υλοποιείται η Δράση 6 του 'Αξονα 1 με τίτλο «Οχήματα μεταφοράς, δασοπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών για το προσωπικό Γ.Γ.Π.Π., Π.Ε.ΚΕ.Π.Π», και η Δράση 6 του 'Αξονα 4 με τίτλο «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα». Στις Δράσεις αυτές περιλαμβάνονται διάφορα είδη οχημάτων (π.χ. υδροφόρα, βυτιοφόρα, κλιμακοφόρα, pick up) και εξοπλισμού που θα συμβάλλουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», σύμφωνα με το οποίο, μέχρι σήμερα, έχουν παραληφθεί 750 οχήματα σε ένα σύνολο 1.400 οχημάτων όλων των τύπων, ενώ προβλέπεται η παραλαβή 250 επιπλέον οχημάτων εντός του 2027 και 256 εντός του 2028. Η παράδοση των ειδών γίνεται σταδιακά και η κατανομή τους στις υπηρεσίες του Σώματος αφορά τον κύριο των έργων, το Πυροσβεστικό Σώμα και τις επιχειρησιακές ανάγκες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ