ΗΠΑ: Το ΥΠΟΙΚ τριπλασιάζει στα 6 δισ. δολάρια την επαναγορά ομολόγων

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αγοράσει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά ομόλογα διάρκειας 10 έως 20 ετών την Πέμπτη, τριπλασιάζοντας ουσιαστικά το αρχικό ποσό επαναγοράς μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους που ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αγοράσει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά ομόλογα διάρκειας 10 έως 20 ετών την Πέμπτη, τριπλασιάζοντας ουσιαστικά το αρχικό ποσό επαναγοράς μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους που ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι τότε το ΥΠΟΙΚ είχε αναφέρει ότι θα διπλασιάσει τουλάχιστον το συνηθισμένο ποσό για τίτλους που έχουν ήδη εκδοθεί, σε μία κίνηση με την οποία ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ ήθελε να επιδείξει την αποφασιστικότητά του να περιορίσει την πρόσφατη αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ωστόσο, τα κρατικά ομόλογα συνέχισαν να διευρύνουν την άνοδό τους μετά την ανακοίνωση, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων να αυξάνεται κατά περίπου 5 μονάδες βάσης στο 4,83%, στη Νέα Υόρκη - το υψηλότερο επίπεδό τους από το 2023, καθώς οι επενδυτές περίμεναν ακόμα μεγαλύτερες επαναγορές από το ΥΠΟΙΚ.

Το ΥΠΟΙΚ ελπίζει ότι οι διευρυμένες επαναγορές θα ανακόψουν τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις μακροπρόθεσμου αμερικανικού χρέους, οι οποίες, όπως επιμένει να αναφέρει, δεν «αντικατοπτρίζουν τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς».

Οι αναλυτές είχαν αυξήσει τις προβλέψεις τους για την επιχείρηση επαναγοράς ομολόγων της Πέμπτης, καθώς ο Μπέσεντ διακήρυττε δημόσια την πιθανότητα αγορών άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε την Τρίτη ότι, ενώ δεν μπορεί να αλλάξει την τιμή «ισορροπίας» των ομολόγων του Δημοσίου, στόχος του ήταν να επιβραδύνει τις κινήσεις και να αποτρέψει οποιαδήποτε επιζήμια αφήγηση να κυριαρχήσει στη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο.

«Τριπλασίασαν το ποσό, ωστόσο η αγορά το αντιμετωπίζει ως μία απογοήτευση, επειδή δεν είναι στα επίπεδα του σοκ και το δέος» που ήθελαν οι επενδυτές, δήλωσε ο Στίβεν Ζενγκ, στρατηγικός αναλυτής στην Deutsche Bank AG. «Είναι σαν το Υπουργείο Οικονομικών να δημιούργησε αυτό το τέρας που τώρα πρέπει να συνεχίσει να ταίζει» τόνισε.

Πολλοί χρηματιστές της Wall Street ανέμεναν γενικά ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει επαναγορές σε εύρος 6 δισεκατομμυρίων έως 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις είχαν σταθεροποιηθεί μετά την αιφνιδιαστική αρχική ανακοίνωση του Μπέσεντ, καθώς και την ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής Τζάκσον Χολ, όπου ο πρόεδρος της Fed δεσμεύτηκε να διατηρήσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ευνοήσει μια αύξηση των επιτοκίων ήδη από αυτόν τον μήνα.

«Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα επαναγοράς έχει μειώσει την προσφορά μακροπρόθεσμου χρέους των ΗΠΑ και έχει αυξήσει την προσφορά βραχυπρόθεσμων τοκομεριδίων, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόγραμμα δεν μειώνει τις αποδόσεις γενικά, αλλά μειώνει ορισμένες αποδόσεις εις βάρος άλλων», δήλωσε ο Chris Low, επικεφαλής οικονομολόγος της FHN Financial, σε σημείωμα την Τετάρτη.