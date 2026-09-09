Χρηματιστήριο: Χτίζει... «οχυρό» στις 2.700 μονάδες - Εκτόξευση του τζίρου

Οι 2.700 μονάδες άντεξαν για ακόμη μία συνεδρίαση, παρά τις ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και την άνοδο του Brent πάνω από τα 100 δολάρια. Άλμα για τις μετοχές των Helleniq Energy και Motor Oil, ισχυρά κέρδη για ΔΕΗ και ΟΤΕ, απώλειες στις τράπεζες με εξαίρεση την Optima.

Οι 2.700 μονάδες άντεξαν για ακόμη μία συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και την αισθητή αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.675,96 μονάδες, χάνοντας προσωρινά τη ζώνη των 2.700 μονάδων, ωστόσο κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών και έκλεισε στις 2.701,69 μονάδες, με περιορισμένες απώλειες 0,18%.

Η σημερινή συνεδρίαση αποτέλεσε την ισχυρότερη μέχρι τώρα δοκιμή των 2.700 μονάδων μετά τη διάσπασή τους την περασμένη Παρασκευή, αλλά οι αγοραστές επανήλθαν πριν το κλείσιμο κι έτσι οι 2.700 μονάδες διατηρήθηκαν για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση σε επίπεδο κλεισίματος.

Προς το παρόν ενισχύεται η αίσθηση ότι η περιοχή επιχειρεί να λειτουργήσει ως νέα στήριξη για την αγορά, ειδικά καθώς ο συνολικός ημερήσιος τζίρος ήταν αισθητά αυξημένος, ενώ την ίδια ώρα οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραφαν απώλειες άνω του 1%-1,5%.

Είναι όλο και πιο εμφανές ότι η Λεωφόρος Αθηνών κινείται σε ρυθμούς αναβάθμισης, με την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές να έχει ξεκινήσει. Η αναταξινόμηση από τον FTSE Russell τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ωστόσο για την αγορά η κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Στο κλείσιμο εκείνης της συνεδρίασης αναμένονται οι αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων και οι σχετικές παθητικές ροές, καθώς τα funds που ακολουθούν τους δείκτες θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει τις θέσεις τους πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Την ίδια ημέρα συμπίπτουν και οι αλλαγές της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών FTSE, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για τις συναλλαγές και τον τζίρο στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο σοκ στην ενεργειακή αγορά που επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που ώθησε σήμερα το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι και ενισχύει τους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να αποτρέψουν δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις από την άνοδο της ενέργειας.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά. Στο κλείσιμο του ΧΑ ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρούσε 1,62%, ο CAC στο Παρίσι κατέγραφε απώλειες 1,61% και ο βρετανικός FTSE100 υποχωρούσε σε ποσοστό 1,17%.

Σε αντίθεση με τον Γενικό Δείκτη, που βρήκε στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον προς μη τραπεζικά blue chips, ο δείκτης των τραπεζών υποχώρησε 1,14% στις 3.186,46 μονάδες, αλλά αισθητά πάνω από τα χαμηλά ημέρας. Στη σύνθεση του ΔΤΡ μόνο η Optima Bank έκλεισε ενισχυμένη, σε ποσοστό 2,11% στα 12,10 ευρώ. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Εθνική (-1,79%) και ακολούθησαν η Τράπεζα Κύπρου (-1,42%), η Τρ. Πειραιώς (-1,26%) και η Eurobank (-1,20%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν η Alpha Bank (-0,42%) και η CrediaBank (-0,41%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,5 με 44 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 67 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 430,7 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η δραστηριότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές, οι οποίες έφτασαν τα 106,8 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 25% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης. Τη μερίδα του λέοντος συγκέντρωσαν Jumbo και Eurobank, με πακέτα συνολικής αξίας 43,34 εκατ. και 40,11 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στη Jumbo ξεχώρισαν δύο συναλλαγές αξίας 13,51 εκατ. και 13,25 εκατ. ευρώ, ενώ στη Eurobank το μεγαλύτερο πακέτο αφορούσε 3,67 εκατ. μετοχές στα 4,647 ευρώ, αξίας 17,07 εκατ. ευρώ. Στην Alpha Bank πραγματοποιήθηκαν επίσης τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 6,42 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Helleniq Energy, με άλμα 6,29% στα 17,73 ευρώ, και ακολούθησε η Motor Oil με κέρδη 3,38% στα 67,20 ευρώ.

Πάνω από 2% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ΔΕΗ (+2,75%) και ΟΤΕ (+2,13%), και ακολούθησαν σε θετικό έδαφος οι Metlen (+0,93%), Cenergy (+0,76%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,27%) και Allwyn (+0,23%). Αμετάβλητη στα 10,18 ευρώ έκλεισε η Aktor.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Aegean (-2,41%) και ακολούθησαν οι Jumbo (-2,32%), Coca-Cola HBC (-2,23%), Viohalco (-1,73%), ElvalHalcor (-1,62%) και Lamda Development (-1,09%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ (-0,83%), Τιτάν (-0,47%) και ΔΑΑ (-0,38%).

Στην κορυφή της συναλλακτικής δραστηριότητας βρέθηκαν η Eurobank με 87,99 εκατ. ευρώ, η Jumbo με 51,23 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με 45,15 εκατ. ευρώ, η Εθνική με 42,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 41,24 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 217,11 εκατ. ευρώ.