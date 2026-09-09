Τσίπρας: «Αν βγούμε πρώτοι θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να καταρτίσουμε κυβέρνηση»

Συνέντευξη τύπου στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο παραχωρεί αυτή την ώρα ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

«Η ομιλία μου στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ ήταν η πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω κάνει ποτέ στο πλαίσιο της ΔΕΘ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη Τύπου, στην 90ή ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική που του ασκείται ότι έχει κάνει στροφή προς το κέντρο.

«Αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο και τον μοιράζει δίκαια σε όλους. Εμείς έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά», είπε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι στην 90ή έκθεση «δεν θέλησε να πει τίποτε για το όραμά του για τη χώρα».

Σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν όχι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, στις προηγούμενες εκλογές, είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Ακόμα και στις πρώτες, με 146 έδρες, δεν συζήτησε καν τον σχηματισμό κυβέρνησης και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι και καμία καταστροφή. Αντιθέτως, ίσως εκφραστεί πιο καθαρά, η βούληση για το ποιος και πώς θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Ο Μητσοτάκης διαβάζει στις δημοσκοπήσεις ότι πάνω από το 70% θέλει αλλαγή».

Στον πρωθυπουργό, που αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα είχε χρησιμοποιήσει στίχους από τραγούδι «ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω», ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απάντησε με το τραγούδι «μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια».

Σε ερώτηση για τα μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, τόνισε ότι υπάρχει η βούληση της ΕΛΑΣ να πάει σε ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, καθώς και της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου τιμών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και σε θέσπιση πλαφόν, όταν υπάρχουν υπερτιμολογήσεις. Η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στο πορτοφόλι των πολιτών και θα έχουμε μεσοσταθμικά μείωση του ετήσιου κόστους κατά600 ευρώ. Επίσης, προβλέπουμε μείωση κατά 30% της τιμής του ρεύματος, το οποίο απαιτεί μία διαφορετική πολιτική από τη ΔΕΗ. Επίσης, έχουμε τη μηδενική συμμετοχή στο φάρμακο για τους ασφαλισμένους. Αφορά για τον μέσο συνταξιούχο εξοικονόμηση περίπου 750 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας και ο διπλασιασμός της έκπτωσης απαλλαγής φόρου για όσους έχουν παιδιά. Το πρόγραμμα για τις 50.000 προσιτές οικονομικά κατοικίες και την αξιοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών κατοικιών που μένουν κλειστές. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027, με παράλληλη ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων. Επίσης, το πρόγραμμά μας για δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Επιπλέον, έχω εδώ έναν πίνακα, που δείχνει ότι η ακρίβεια δεν προέρχεται από τον... Πούτιν και εξωγενείς παράγοντες. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι κοντά στις 18.000 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη κοντά στις 40.000 ευρώ. Τι συμβαίνει λοιπόν; Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας και έξοδα Ελβετίας. Από το 2019, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα βασικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Για τον στόχο του στις εκλογές, δήλωσε ότι είναι να ηττηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να το πετύχει. «Τον λόγο βέβαια, έχει ο ελληνικός λαός», τόνισε.

Σε ερώτηση για την πιθανή ένταξη της κυρίας Αχτσιόγλου ή της κυρίας Γεροβασίλη και άλλων βουλευτών, είπε: «Από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως καθαρός στα κριτήρια. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και όλες που επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Βάλαμε δύο όρους. Δεν θα δεχθούμε βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα. Ήταν κάτι αυτονόητο. Ο δεύτερος ήταν, επ΄σης αυτονόητος. Κάνουμε μία νέα προσπάθεια, με μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξει μεταβίβαση προνομίων από προηγούμενη φάση. Όλοι όσοι έρθουν, θα αξιολογηθούν και τα ψηφοδέλτια θα καταρτιστούν όταν έρθει η ώρα. Το κάλεσμά μας είναι διαρκές και ανοιχτό σε όλους και όλες».

Για τα καρτέλ στην ενέργεια και τι διαφορετικό θα έκανε, καθώς και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και τα οποία θα περάσει ως νόμο, είπε: «Ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος που εμείς παρουσιάσαμε σχέδιο και όχι μέτρα. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες μπροστά μας. Τι ανάγκες θα προκύψουν, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όταν έρθει η ώρα, θα απαντήσουμε το πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιό μας.

Θα κάνουμε, είναι η χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης από την αναπτυξιακή τράπεζα, καθώς και τα μέτρα που δημιουργούν ρευστότητα, τα οποία ανακοινώσαμε. Οι μόνοι που εφαρμόσαμε μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία, ήταν η κυβέρνησή μου, όταν φέραμε τις 120 δόσεις. Υπάρχει μία αντίστοιχη ανάγκη σήμερα, λόγω του πληθωρισμού. Οι προτάσεις μας μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αν συνεχιστεί η κατάσταση με τα καρτέλ, η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν καρτέλ παντού. Πρώτο μεγάλο καρτέλ, οι τράπεζες και δεύτερο το καρτέλ στην ενέργεια. Καρτέλ υπάρχουν σε κάθε τομέα, στα τρόφιμα, στις κατασκευές. Το κρίσιμο είναι να υπάρξει μία αποφασιστική πολιτική, για να σπάσουμε την ασυλία των καρτέλ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ