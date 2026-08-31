Αλλαγή σκυτάλης στην Αpple - Τι αφήνει πίσω ο Τιμ Κουκ

Την 1η Σεπτεμβρίου ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία της Apple στον διάδοχό του Τζον Τέρνους, ολοκληρώνοντας μία 15ετή θητεία ως CEO μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου.

Την 1η Σεπτεμβρίου ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία της Apple στον διάδοχό του Τζον Τέρνους, ολοκληρώνοντας μία 15ετή θητεία ως CEO μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου.

Η επιτυχία του Κουκ, που θα αναλάβει ρόλο εκτελεστικού προέδρου, βασίστηκε στην άντληση ολοένα και περισσότερων εσόδων από τους χρήστες των συσκευών της Apple, στη συνεχή βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να διατηρούνται υψηλά περιθώρια κέρδους και στον αυστηρό έλεγχο του οικοσυστήματος της εταιρείας, στο όνομα της προστασίας της ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν οι FT, η τάση του να αποφεύγει το ρίσκο και να βασίζεται στην παραγωγή στην Κίνα, έχει αρχίσει να παρουσιάζει ρωγμές τα τελευταία χρόνια η Apple έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολιτικών και ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον κόσμο, ενώ η φήμη της ως καινοτόμου εταιρείας έχει κλονιστεί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η «κληρονομιά» του Τιμ Κουκ

4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίηση

Όταν ο Τιμ Κουκ ανέλαβε την Apple λιγότερο από δύο μήνες πριν το θάνατο του Στιβ Τζομπς το 2011, καλέστηκε να «μπει σε παπούτσια που ήταν αδύνατο να γεμίσει. Και όμως το έκανε», αναφέρει στους FT ο Τζιν Μάνστερ, managing partner της Deepwater Asset Management.

Έκτοτε, σύμφωνα με τους FT, η μετοχή της Apple έχει ενισχυθεί πάνω από 2.000%. Κατά το ίδιο διάστημα, η εταιρεία έχει επιστρέψει στους μετόχους πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε μερίσματα και επαναγορές μετοχών. Ο Κουκ ξεκίνησε ένα τεράστιο και διαρκές πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου το 2012, έπειτα από χρόνια πιέσεων από τους επενδυτές.

Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει το προσωπικό της από περίπου 60.000 σε περίπου 166.000 άμεσους εργαζομένους, ενώ διαθέτει 535 καταστήματα λιανικής σε 27 χώρες και περιοχές.

3,1 δισ. iPhone

Σύμφωνα με το International Data Corporation, η Apple έχει αποστείλει 3,1 δισ. iPhone από όταν ο Κουκ ανέλαβε τα ηνία. Όπως αναφέρουν οι FT, εάν τοποθετούσαμε αυτά τα smartphones το ένα δίπλα στο άλλο, σε μια ευθεία γραμμή, θα έφταναν άνετα από την επιφάνεια της Γης έως τη Σελήνη.

Το iPhone εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των συνολικών εσόδων της Apple, και σύμφωνα με την εταιρεία σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 2,5 δισ. ενεργές συσκευές Apple παγκοσμίως, έναντι μόλις μερικών εκατοντάδων

5 νέες κατηγορίες προϊόντων

Τα βασικά προϊόντα της Apple -iPhone, Mac και iPad- δεν έχει αλλάξει από το 2011. Τα Apple Watch και Airpods ήταν τα δημοφιλέστερα νέα προϊόντα που λανσαρίστηκαν επί Κουκ σε αντίθεση με τ HomePod και Vision Pro που είχαν περιορισμένη απήχηση. Το σχέδιο της Apple για την ανάπτυξη δικού της αυτοκινήτου εγκαταλείφθηκε το 2024.

Πάντως η σημαντικότερη κληρονομιά του Κουκ στον τομέα του hardware ίσως και να είναι «αόρατη». Σχεδιάζοντας η ίδια η Apple τα δικά της τσιπ και εγκαταλείποντας επεξεργαστές τρίτων κατασκευαστών, όπως της Intel, ο Κουκ συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση των ήδη εντυπωσιακών περιθωρίων κέρδους της εταιρείας: από περίπου 40% το 2011 σε σχεδόν 50% σήμερα.

Η «στροφή» στις υπηρεσίες

Ο Κουκ μετέτρεψε των κλάδο των υπηρεσιών της εταιρείας σε έναν επιχειρηματικό τομέα που αποφέρει στην Apple περισσότερα έσοδα από όσα παρήγαγε ολόκληρη η εταιρεία όταν ανέλαβε. Ο ίδιος επέβλεψε την δημιουργία των Apple Pay, το iCloud, το App Store και το Apple Music

Απολαβές 880 εκατ. δολαρίων

Στα περισσότερα από 15 χρόνια στην κορυφή της Apple, ο Κουκ έχει λάβει προσωπικά συνολικές απολαβές ύψους 880 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού, των αποδοχών σε μετοχές και των χρηματικών κινήτρων.