Βρετανία: Η αστυνομία ξεκινά ποινική έρευνα σε βάρος του Reform UK για παραβίαση του εκλογικού νόμου

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά ποινική έρευνα για τις καταγγελίες ότι το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες περί δωρεών.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά ποινική έρευνα για τις καταγγελίες ότι το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες περί δωρεών, αφού στελέχη του βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά από δημοσιογράφους ενώ συζητούσαν χορηγίες από αλλοδαπούς, κάτι που απαγορεύεται από τη βρετανική νομοθεσία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και έκριναν ότι υπάρχουν πιθανές αξιόποινες πράξεις για τις οποίες απαιτείται διερεύνηση».

«Αυτές οι πιθανές αξιόποινες πράξεις είναι παρόμοιες με εκείνες που ήδη ερευνώνται από την Ειδική Ομάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και αφορούν δωρεές προς το ίδιο πολιτικό κόμμα».

Δύο στενοί συνεργάτες του Φάρατζ παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθώς δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι το κόμμα παραβίασε τον εκλογικό νόμο επειδή κανόνισε ένας αλλοδαπός δωρητής να πληρώσει για πολιτικές δημοσκοπήσεις. Το Reform, που είδε το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις να κλονίζεται λόγω άλλων καταγγελιών, για ένα δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών στον ίδιο τον Φάρατζ, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και λέει ότι έπεσε θύμα φάρσας από ακτιβιστές για το κλίμα. Δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ