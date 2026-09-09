Meta: «Άλμα» 5% της μετοχής καθώς ο νέος AI agent Muse ενθουσιάζει την αγορά

Σημαντικά κέρδη σημειώνει η μετοχή της Meta, με τους επενδυτές να επικροτούν το λανσάρισμα του Muse, ο πρώτος consumer AI agent που απευθύνεται άμεσα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες αυτόνομα.

Σημαντικά κέρδη σημειώνει η μετοχή της Meta, με τους επενδυτές να επικροτούν το λανσάρισμα του Muse, ο πρώτος consumer AI agent που απευθύνεται άμεσα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες αυτόνομα.

Η Meta Platforms τον περιγράφει ως έναν «ευρέως διαθέσιμο προσωπικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης» που είναι εύχρηστος και μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη.

Μπορεί να συντάσσει emails, να διαπραγματεύεται τιμές και να αλληλεπιδρά ενεργά με διαδικτυακές υπηρεσίες εκ μέρους του χρήστη.

Η μετοχή σημειώνει άνοδο σχεδόν 5%, σημειώνοντας την καλύτερη απόδοση στον S&P 500.

Ο αναλυτής της Mizuho, ​​Λόιντ Γουόλμσλέι, έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες ότι το Muse «σηματοδοτεί την αρχή ενός ουσιαστικού κύκλου προϊόντων» που η αγορά δεν έχει ακόμη λάβει υπόψη στην τιμή της μετοχής.

Αποκάλεσε το Muse ένα «σημαντικό βήμα» στην απόδειξη ότι τελικά αποδίδει η επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Παραμένει ασαφές πότε και πώς θα διατεθεί η υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα λόγω των αυστηρών κανονισμών του GDPR και του AI Act.

Η Meta αναμένει να δαπανήσει μεταξύ 130 και 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, τα περισσότερα από τα οποία θα αφιερωθούν σε προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των κερδών του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας τον Ιούλιο, οι επενδυτές δεν εντυπωσιάστηκαν από τις επιδόσεις της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με την Meta να αναφέρει επίσης αδύναμες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Ο Γουόλμσλέι, προειδοποίησε ότι η κυκλοφορία του Muse θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη μετοχή της Alphabet, η οποία μάλιστα υποχωρεί σήμερα άνω του 2%, καθώς το AI agent θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για καθυστερήσεις στα μοντέλα Gemini AI της Google.