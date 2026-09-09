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ΥΠΕΝ: Πρόσκληση προς ΦΟΔΣΑ για κατάθεση προτάσεων για επεκτάσεις ΧΥΤΑ

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ΥΠΕΝ: Πρόσκληση προς ΦΟΔΣΑ για κατάθεση προτάσεων για επεκτάσεις ΧΥΤΑ
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Οι ΦΟΣΔΑ μπορούν έως τις 28/2/2027 να καταθέτουν τεχνικά δελτία χρηματοδότησης έργων επέκτασης ΧΥΤΑ που διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και ώριμες μελέτες.

Πρόσκληση προς τους ΦΟΔΣΑ της χώρας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης έργων για επεκτάσεις ΧΥΤΑ, εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες υγειονομικής ταφής αποβλήτων μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους.

Ειδικότερα, οι ΦΟΣΔΑ μπορούν έως τις 28/2/2027 να καταθέτουν τεχνικά δελτία χρηματοδότησης έργων επέκτασης ΧΥΤΑ, που διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και ώριμες μελέτες. Το συνολικό ύψος της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με δυνατότητα αύξησης των πόρων ανάλογα με τα αιτήματα που θα υποβληθούν.

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tags:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
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