Στη λίστα των FT με τους κορυφαίους CEO της Βρετανίας ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Το top 10

Η κατάταξη συνδυάζει δείκτες απόδοσης, εταιρικής εκτέλεσης και ηγεσίας και κατατάσσει τους επικεφαλής των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της Βρετανίας βάσει εννέα κριτηρίων.

Στη λίστα των Financial Times με τους κορυφαίους CEO της Βρετανίας περιλαμβάνεται ο Ευάγγελος Μυτιληναίος της Metlen Energy & Metals. Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος καταλαμβάνει την 79η θέση στη λίστα με τους CEO συνολικά 84 επιχειρήσεων του βρετανικού δείκτη FTSE 100.

Η κατάταξη συνδυάζει δείκτες απόδοσης, εταιρικής εκτέλεσης και ηγεσίας και κατατάσσει τους επικεφαλής των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της Βρετανίας βάσει εννέα κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται απόδοση για τους μετόχους, αξιολογήσεις αναλυτών, αμοιβή, κεφαλαιοποίηση, χαρακτηριστικά ανθρώπινου δυναμικού και ειδήσεις στους FT.

Σημειώνεται πως η κατάταξη δεν παρουσιάζει μια απόλυτη μέτρηση της ποιότητας ενός CEO καθώς οι αναγνώστες μπορούν να μεταβάλλουν τη βαρύτητα κάθε κριτηρίου και να δουν το αποτέλεσμα να αλλάζει.

Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πρώτος στη λίστα είναι ο CEO της Rolls Royce, Tufan Erginbilgiç ενώ ακολουθούν ο Archil Gachechiladze της Lion Finance και ο Georges Elhedery της HSBC. Στην τέταρτη θέση είναι ο Simon Trott της Rio Tinto, ενώ στην πέμπτη ο Mike Norris της Computacenter. Ο Paul Thwaite της Natwest και ο Ian Cockerill της Endeavor Mining ανέρχονται στην έκτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται ο Κevin Rountree της Games Workshop και ακολουθεί ο Martin Pibworth της SSE. Τη δεκάδα κλείνει ο Fani Titi της Investec.