Fourlis: Αύξηση 7,6% στις πωλήσεις το α' εξάμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση, στα 284 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like) και επέκταση του δικτύου.

Θετική εμπορική δυναμική διατήρησε στο α' εξάμηνο 2026 ο Όμιλος Fourlis υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη αύξηση μεριδίων αγοράς και την επέκταση του δικτύου στις βασικές δραστηριότητες λιανικής.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται, πως η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την εποχικότητα, τις πληθωριστικές πιέσεις στις κύριες κατηγορίες λειτουργικού κόστους, το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία, καθώς και από τις στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης και τις επιλεγμένες ενέργειες εξορθολογισμού του δικτύου.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού και των διαρθρωτικών ενεργειών που αποσκοπούν στην απλοποίηση του λειτουργικού μοντέλου, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της μελλοντικής λειτουργικής μόχλευσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών δαπανών μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Β' Εξάμηνο 2026, ενώ σημαντικά επαναλαμβανόμενα οφέλη αναμένονται από το 2027 και μετά.

Η πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στο Sofia South Ring Mall θα ενισχύσει περαιτέρω τη καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου και θα αποφέρει καθαρό κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας θετικά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου για το σύνολο του 2026.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Α' Εξαμήνου 2026

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση, στα 284 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like) και επέκταση του δικτύου.

Παράλληλα, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 4,9% στα 132,6 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,7%, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική των κατηγοριών, τον εξορθολογισμό των αποθεμάτων και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ στο Α' Εξάμηνο 2025, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε (1,6) εκατ. ευρώ, έναντι 6 εκατ. ευρώ στο Α' Εξάμηνο 2025. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από την εποχικότητα, πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία, τα προγραμματισμένα κόστη έναρξης και σταδιακής ανάπτυξης που συνδέονται με στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα εξορθολογισμού του δικτύου.

Επιπλέον, η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών ανήλθε σε 12,8 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενη από τις Trade Estates και SSRM.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το Α' Εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,4 εκατ. ευρώ αφορούν επέκταση δικτύου, 2,5 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και 2,8 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις για το Κέντρο Διανομής της InterIKEA.

Τον Ιούλιο του 2026 ο Όμιλος κατέβαλε μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2026, η Εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο προβλέπει την απόκτηση έως 2.556.774 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Επιχειρηματική και Στρατηγική πρόοδος έως σήμερα

Πρόοδος μετασχηματισμού και δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας λιανικής

Κατά το Α' Εξάμηνο 2026, ο Όμιλος Fourlis συνέχισε να προωθεί την αρχική φάση του προγράμματος μετασχηματισμού του, με στόχο τη δημιουργία μιας απλούστερης, πιο επεκτάσιμης και αποδοτικής περιφερειακής πλατφόρμας λιανικής. Ο Όμιλος προχωρά στην κεντρικοποίηση επιλεγμένων λειτουργιών, στην ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών, στην εφαρμογή νέων διαλειτουργικών διαδικασιών και σε έναν ενιαίο οδικό χάρτη συστημάτων και δεδομένων σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και αγορές.

Το πρόγραμμα περνά σε μια πιο εντατική φάση υλοποίησης κατά το Β' Εξάμηνο 2026, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής και των συναφών μέτρων κεντρικοποίησης. Οι διαρθρωτικές αυτές ενέργειες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, με τα επαναλαμβανόμενα οφέλη αποδοτικότητας να αναμένεται να γίνουν ορατά από το 2027 και μετά.

Κερδοφορία, μεταβατικά κόστη εντός του 2026 και διαρθρωτικά οφέλη

Η κερδοφορία του Α' Εξαμήνου 2026 επηρεάστηκε από την εποχικότητα, πληθωριστικές πιέσεις στις κύριες κατηγορίες λειτουργικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προσωπικού, ενέργειας, μεταφορών και του κόστους μισθώσεων, καθώς και από το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε επίσης από τα προγραμματισμένα κόστη έναρξης και σταδιακής ανάπτυξης που συνδέονται με στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων το νέο Κέντρο Διανομής της InterIKEA και η συνεχιζόμενη επέκταση της Foot Locker.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του Α' Εξαμήνου 2026 περιλαμβάνουν περίπου 1,6 εκατ. ευρώ μη-επαναλαμβανόμενων εξόδων, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη βελτιστοποίηση του δικτύου Αθλητικών Ειδών στη Ρουμανία. Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων για το 2026 δαπανών μετασχηματισμού, αναδιοργάνωσης και στρατηγικών ενεργειών του Ομίλου δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το Β' Εξάμηνο 2026.

Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά, υποστηρίζοντας ένα πιο ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο, βελτιωμένη διαχείριση κόστους και βελτιωμένη λειτουργική μόχλευση.

Πρόσθετες στρατηγικές ενέργειες έως σήμερα

Sofia South Ring Mall: Στο πλαίσιο της στρατηγικής εστίασής του στις βασικές δραστηριότητες λιανικής, ο Όμιλος ανακοίνωσε την πώληση της έμμεσης συμμετοχής του κατά 50% στο Sofia South Ring Mall, έναντι τιμήματος €49,35 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων εσόδων αναμένεται να κατευθυνθεί στη μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου. Η συναλλαγή αναμένεται επίσης να αποφέρει καθαρό κέρδος €9,3 εκ., συμβάλλοντας θετικά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου για το σύνολο του 2026.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εστίασής του στις βασικές δραστηριότητες λιανικής, ο Όμιλος ανακοίνωσε την πώληση της έμμεσης συμμετοχής του κατά 50% στο Sofia South Ring Mall, έναντι τιμήματος €49,35 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων εσόδων αναμένεται να κατευθυνθεί στη μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου. Η συναλλαγή αναμένεται επίσης να αποφέρει καθαρό κέρδος €9,3 εκ., συμβάλλοντας θετικά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου για το σύνολο του 2026. H&B: Ο Όμιλος βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της οριστικής Σύμβασης Κάλυψης (Subscription Agreement) με τους μετόχους της DrP Group, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Holland & Barrett στην Ελλάδα μέσω του καναλιού των φαρμακείων.

Ο Όμιλος βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της οριστικής Σύμβασης Κάλυψης (Subscription Agreement) με τους μετόχους της DrP Group, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Holland & Barrett στην Ελλάδα μέσω του καναλιού των φαρμακείων. Κέντρο Διανομής της InterIKEA: Η ανάπτυξη του νέου διεθνούς κέντρου διανομής έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση έχει εισέλθει στη φάση έναρξης λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2026, με τις δραστηριότητες να αναπτύσσονται σταδιακά κατά το Β' Εξάμηνο 2026.

Εκτιμήσεις για το 2026

Η Διοίκηση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το 2026, με βάση τις τρέχουσες εμπορικές συνθήκες και παραδοχές αγοράς:

Πωλήσεις Ομίλου περίπου 645 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 8,6% σε ετήσια βάση.

Περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5%.

EBIT 15-17 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο EBIT περίπου 2,3%-2,6%. Το EBIT περιλαμβάνει την επίδραση μη επαναλαμβανόμενων δαπανών μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

Επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη περίπου 9 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Η Διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου κόστους σε ολόκληρο τον Όμιλο, προκειμένου να μετριάσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η αγορά της Ρουμανίας παραμένει ο βασικός παράγοντας πίεσης, όπως έχει επισημανθεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026, με εκτιμώμενη επίδραση περίπου 5 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση επιταχύνει διαρθρωτικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της λειτουργικής μόχλευσης από το 2027 και μετά.

Πορεία από την αρχή του έτους έως και σήμερα

Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν αύξηση περίπου 6% από την αρχή του 2026 έως και τις 05 Σεπτεμβρίου 2026, με τις πωλήσεις στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων να αυξάνονται κατά περίπου 2% και στον κλάδο Αθλητικών Ειδών κατά περίπου 12%.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην πειθαρχημένη υλοποίηση, την εμπορική πειθαρχία και τον έλεγχο του κόστους, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία σε ένα ασταθές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Δήλωση CEO

Ο κος Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη θετική εμπορική πορεία του Ομίλου, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 7,6%, χάρη στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, την ανθεκτική πορεία στις περισσότερες αγορές μας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δικτύου μας.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις και το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στη Ρουμανία. Αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις αυτές με αυστηρό έλεγχο του κόστους και επιταχύνουμε τις ενέργειες για τον εξορθολογισμό του δικτύου, την κεντρικοποίηση λειτουργιών και την ανάπτυξη της ενιαίας πλατφόρμας λιανικής.

Οι ενέργειες αυτές επιβαρύνουν το 2026 με έκτακτα κόστη, αλλά αναμένεται να αποφέρουν ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των €9 εκ. από το 2027 και μετά, δημιουργώντας έναν πιο αποδοτικό και ευέλικτο Όμιλο.

Επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2026 και παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδιασμού μας, στον έλεγχο του κόστους και στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής των δραστηριοτήτων μας.

Παράλληλα, η πώληση της συμμετοχής μας στο Sofia South Ring Mall ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική μας εστίαση και τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε την πλατφόρμα για βελτιωμένη επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».