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Πετρόπουλος: Συμφωνία για εξαγορά του 100% της «Τζώρτζης» έναντι 6,5 εκατ. ευρώ

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Πετρόπουλος: Συμφωνία για εξαγορά του 100% της «Τζώρτζης» έναντι 6,5 εκατ. ευρώ
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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση της οριστικής συμφωνίας τελεί υπό τις δύο προϋποθέσεις.

Συμφωνητικό «Σύνοψης Βασικών Όρων Συμφωνίας» με αντικείμενο την εξαγορά του 100% της εταιρείας «Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων» υπέγραψε η εταιρεία «Πέτρος Πετρόπουλος».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση της οριστικής συμφωνίας τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) την επιτυχή ολοκλήρωση του υλοποιούμενου οικονομικού και νομικού ελέγχου, και

(β) τη λήψη της τυχόν απαιτούμενης εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και των τυχόν περαιτέρω απαιτούμενων διοικητικών εγκρίσεων.

Η αξία Εξαγοράς έχει προσδιοριστεί στο συνολικό ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε συμφωνητικό «Σύνοψης Βασικών Όρων Συμφωνίας» (“Term Sheet”) με αντικείμενο την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» (η «Εξαγορά»), του παλαιότερου σε λειτουργία εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή λιανικής και συντήρησης οχημάτων Jaguar Land Rover για την Ελλάδα.

Η «ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» πραγματοποίησε το έτος 2025 πωλήσεις ύψους €19εκ. Διαθέτει δύο καταστήματα σε λειτουργία, ένα κεντρικό στη Λεωφόρο Λαυρίου 99, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, και ένα υποκατάστημα στη Λεωφόρο Ερυθραίας 2, στη Νέα Ερυθραία Αττικής.

Η σχεδιαζόμενη Εξαγορά εντάσσεται στην στρατηγική επέκτασης της Εταιρείας στον τομέα της λιανικής εμπορίας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) οχημάτων Jaguar Land Rover, των οποίων η Εταιρεία είναι ο επίσημος εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας τους στην Ελλάδα.

Η κατάρτιση της οριστικής συμφωνίας για την Εξαγορά τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) την επιτυχή ολοκλήρωση του υλοποιούμενου οικονομικού και νομικού ελέγχου, και

(β) τη λήψη της τυχόν απαιτούμενης εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και των τυχόν περαιτέρω απαιτούμενων διοικητικών εγκρίσεων.

Η αξία Εξαγοράς έχει προσδιοριστεί στο συνολικό ποσό των €6,5 εκ.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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Πέτρος Πετρόπουλος
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