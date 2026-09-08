Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στην ΕΚΤ - «Βουτιά» άνω του 10% για Novartis

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μία αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την Πέμπτη.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για μία αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την Πέμπτη, ενώ παράλληλα παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε οριακή πτώση 0,06% στις 649,54 μονάδες ενώ Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,14% στις 6.413 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε 0,05% στις 25.992 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,14% στις 8.317 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,05% στις 10.816 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 0,08% στις 52.186 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 έκλεισε με -0,2% στις 19.981 μονάδες.

Οι μετοχές υγειονομικής περίθαλψης σημειώνουν πτώση, με εκείνη της Novartis να κάνει «βουτιά» 10,89%, μετά την δεύτερη αποτυχία κλινικής δοκιμής της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρέθηκε το del-desiran, μια πειραματική θεραπεία για τη μυοτονική δυστροφία τύπου 1, μια σοβαρή νευρομυϊκή πάθηση που προκαλεί μεταξύ άλλων μυϊκή αδυναμία και δυσκολία στη χαλάρωση των μυών.

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στην συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη όπου αναμένεται ευρέως μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Καθώς οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι επενδυτικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank, έχουν αρχίσει να προβλέπουν περαιτέρω σύσφιξη μετά τον Σεπτέμβριο, αυξάνοντας τα στοιχήματα για μια επόμενη αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.