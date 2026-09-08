Η Google αλλάζει τον τρόπο που εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποβάθμιση που έχει γίνει στις υπηρεσίες της δημοφιλέστερης μηχανής αναζήτησης στα 29 χρόνια λειτουργίας της», ανέφερε εκπρόσωπος της Google στο Reuters.

Σε αλλαγές στον τρόπο που εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη προχώρησε την Τρίτη η Google προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των αντιμονοπωλιακών αρχών της ΕΕ.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, μπορεί να υποβαθμίσει την εμπειρία των χρηστών και να αυξήσει το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προειδοποίησε ο τεχνολογικός κολοσσός.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποβάθμιση που έχει γίνει στις υπηρεσίες της δημοφιλέστερης μηχανής αναζήτησης στα 29 χρόνια λειτουργίας της», ανέφερε εκπρόσωπος της Google στο Reuters.

Η Google υποστηρίζει ότι η ΕΕ παρουσίασε τις αλλαγές ως μέτρο για τη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη διαφήμιση. Ωστόσο, εκτιμά ότι στην πραγματικότητα, οι αλλαγές ευνοούν τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, γνωστές και ως υπηρεσίες κάθετης αναζήτησης (vertical search services - VSS). Οι πλατφόρμες αυτές, δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε κλάδους ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών και εστιατορίων όπως για παράδειγμα η Expedia και η Booking και αποκτούν περισσότερη προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης σε σχέση με επιχειρήσεις των κλάδων που εμφανίζονται απλώς με έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα τους, τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση.

Τον Ιούλιο, στη Google επεβλήθη πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές έκριναν ότι ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης για αγορές, ξενοδοχεία, μεταφορές και αθλητικές υπηρεσίες παραβιάζοντας το Digital Markets Act.

Η Κομισιόν έδωσε στην Google περιθώριο 60 ημερών για να συμμορφωθεί με τον κανονισμό ή να αντιμετωπίσει περιοδικές χρηματικές κυρώσεις που θα έφταναν έως και το 5% του παγκόμσιου κύκλου εργασιών της.

Στα ανανεωμένα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίζεται μία εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας, ακολουθούμενη από δύο άλλες με λιγότερες λεπτομέρειες, ενώ κάτω από αυτές θα εμφανίζεται ένας κατάλογος με ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και εστιατόρια χωρίς να εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά όπως οι τιμές σε πραγματικό χρόνο. Η κατάταξη των αποτελεσμάτων θα καθορίζεται από τον αλγόριθμο της Google.

«Για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του DMA, προβαίνουμε σε σημαντικές αλλαγές στην Αναζήτηση στην Ευρώπη», δήλωσε ο Nick Fox, ανώτερος αντιπρόεδρος της Google στον τομέα γνώση και πληροφόρηση στο Reuters.

Η Google έχει υποστηρίξει ότι προηγούμενες αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον DMA είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 30% της δωρεάν, απευθείας επισκεψιμότητας για κρατήσεις προς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επιπλέον, εκτιμά ότι και οι τελευταίες αλλαγές θα ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε όσες βασίζονται στην άμεση επισκεψιμότητα από τα αποτελέσματα της Google.

Οι συνολικές αντιμονοπωλιακές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Google ανέρχονται πλέον σε 10,38 δισ. ευρώ, σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών.