Όλες οι μειώσεις φόρων που έρχονται - Ποιοι γλιτώνουν τεκμήρια και ΕΝΦΙΑ

Ποιοι και πόσα κερδίζουν οι επαγγελματίες από το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος. Για ποιους μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Μειώσεις φόρων, οι οποίες θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 και απλώνονται σταδιακά έως το 2029 φέρνει το πακέτο της ΔΕΘ για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, τρίτεκνους, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια.

Το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος για περίπου 156.000 επαγγελματίες, ο μηδενικός φόρος έως τα 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η διεύρυνση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις συνθέτουν τον νέο φορολογικό χάρτη.

Οι πρώτες ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, με τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κερδισμένων. Για αυτούς καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμηρίου, λόγω μισθοδοσίας και υψηλού τζίρου, με το όφελος σε αρκετές περιπτώσεις να ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Την ίδια ώρα, νέες απαλλαγές και χαμηλότεροι φόροι αλλάζουν τον λογαριασμό για δεκάδες χιλιάδες τρίτεκνους και αγρότες, ενώ περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας στην περιφέρεια βγαίνουν από τον ΕΝΦΙΑ.

Επαγγελματίες: Για ποιους και πώς «κουρεύεται» το τεκμήριο

Σημαντικές μειώσεις φόρου φέρνει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος για περίπου 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι κυρίως όσοι απασχολούν προσωπικό ή εμφανίζουν τζίρο αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου τους, καθώς από το φορολογικό έτος 2026 καταργούνται, υπό προϋποθέσεις φορολογικής συνέπειας, οι δύο προσαυξήσεις που «φούσκωναν» το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Στην πράξη, για τους συνεπείς επαγγελματίες θα παραμένει ως βάση του τεκμηρίου το ποσό που προκύπτει από τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες, ενώ βγαίνουν από την εξίσωση:

το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού και

το 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Από τις 155.869 επιχειρήσεις που επηρεάζονται, περίπου 24.000 έχουν σήμερα πρόσθετη επιβάρυνση άνω των 2.000 ευρώ, ενώ για περίπου 3.000 η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Οι τέσσερις όροι

Το «μπόνους συνέπειας» δεν θα δίνεται αυτόματα. Για να απαλλαγεί ένας επαγγελματίας από τις δύο προσαυξήσεις θα πρέπει:

Να έχει αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος. Εφόσον έχει την υποχρέωση διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και pos, έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεσή τους και παραμένει συνδεδεμένος ολόκληρο το εκάστοτε φορολογικό έτος. Δεν του έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική αρχή ή την αρχή επιθεώρησης εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. Έχει υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα τελευταία 5 φορολογικά έτη έως 31/12 του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 170 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής και σε 108 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2028.

Παραδείγματα

Καφέ με 5 εργαζομένους : Επιχείρηση που λειτουργεί 15 χρόνια και έχει ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ φορολογείται σήμερα για ελάχιστο εισόδημα 27.244 ευρώ. Ο φόρος φθάνει τα 4.783 ευρώ. Με την κατάργηση της προσαύξησης της μισθοδοσίας, το τεκμαρτό περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Κέρδος: 2.534 ευρώ.

: Επιχείρηση που λειτουργεί 15 χρόνια και έχει ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ φορολογείται σήμερα για ελάχιστο εισόδημα 27.244 ευρώ. Ο φόρος φθάνει τα 4.783 ευρώ. Με την κατάργηση της προσαύξησης της μισθοδοσίας, το τεκμαρτό περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Κέρδος: 2.534 ευρώ. Κατάστημα υποδημάτων : Με δύο εργαζομένους, μισθοδοσία 21.000 ευρώ και τζίρο 120.000 ευρώ έναντι μέσου τζίρου ΚΑΔ 48.564 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα διαμορφώνεται σήμερα στα 18.552 ευρώ και ο φόρος στα 2.610 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση το τεκμήριο πέφτει στα 12.880 ευρώ και ο φόρος στα 1.476 ευρώ. Κέρδος: 1.134 ευρώ.

: Με δύο εργαζομένους, μισθοδοσία 21.000 ευρώ και τζίρο 120.000 ευρώ έναντι μέσου τζίρου ΚΑΔ 48.564 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα διαμορφώνεται σήμερα στα 18.552 ευρώ και ο φόρος στα 2.610 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση το τεκμήριο πέφτει στα 12.880 ευρώ και ο φόρος στα 1.476 ευρώ. Κέρδος: 1.134 ευρώ. Λογιστής χωρίς προσωπικό: Με τζίρο 90.000 ευρώ έναντι μέσου τζίρου ΚΑΔ 28.479 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα φθάνει σήμερα τα 19.820 ευρώ και ο φόρος τα 2.864 ευρώ. Χωρίς την προσαύξηση του τζίρου, το τεκμήριο υποχωρεί στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Κέρδος: 615 ευρώ.

Ταξί και μικροί οικισμοί

Παράλληλα, ειδική διόρθωση έρχεται για τους εκμεταλλευτές ταξί. Το τεκμήριο θα υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται με το 50% του αντίστοιχου τεκμηρίου. Εξαιρούνται επίσης ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που έχουν αποκτήσει άδεια ταξί, συνήθως λόγω θανάτου γονέα.

Ταυτόχρονα, η έκπτωση 50% στο τεκμήριο επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, με εξαίρεση την Αττική πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους από 1.700, με 131 επιπλέον οικισμούς να εντάσσονται στη ρύθμιση.

Στις δηλώσεις του 2027 θα φανεί παράλληλα το όφελος από τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος ενώ έναν χρόνο αργότερα, στις δηλώσεις του 2028, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%, με δημοσιονομικό κόστος 82 εκατ. ευρώ. Πρόσθετο όφελος θα έχουν οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φόρου για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις

Σε τροχιά κατάργησης μπαίνει από το 2027 το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αρχικά στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα μηδενιστεί το 2029. Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2028 αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, ώστε από 80% σήμερα να περιοριστεί τελικά στο 50% το 2033.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το κόστος κτήσης ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής Μηχανημάτων και εξοπλισμού (εκτός Η/Υ και λογισμικού που αποσβένεται σε 5 έτη), θα αποσβένεται σε 6 έτη (αντί για 10 έτη). Δημιουργούνται δύο νέα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με χρήση ποσού 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να μοχλεύσουν πόρους 5 δισ. ευρώ.

Τρίτεκνοι: Ποιοι κερδίζουν φόρο έως 1.800 ευρώ

Μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και ετήσιο όφελος που μπορεί να φτάσει τα 1.800 ευρώ φέρνει η νέα φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2027. Οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα δουν την ελάφρυνση άμεσα στις αποδοχές τους από την 1η Ιανουαρίου 2027, μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το όφελος στις φορολογικές δηλώσεις του 2028.

Συνολικά, μειωμένο φόρο θα πληρώσουν 86.927 από τους 152.039 τρίτεκνους που βρίσκονται σήμερα πάνω από το αφορολόγητο όριο. Από τους ωφελούμενους, οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Με τον μηδενισμό του συντελεστή, το αφορολόγητο όριο για τους τρίτεκνους αυξάνεται θεαματικά, από 14.364 ευρώ σήμερα σε 25.364 ευρώ, ενώ το ανώτατο όφελος φτάνει τα 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Έτσι, τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, θα απαλλάσσεται πλήρως. Στις 30.000 ευρώ εισόδημα, ο φόρος τρίτεκνου μισθωτού περιορίζεται από 2.820 σε 1.020 ευρώ, αφήνοντας όφελος 1.800 ευρώ. Αντίστοιχα, τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα δει τον φόρο των 1.350 ευρώ να μηδενίζεται.

Αγρότες: Μηδενικός φόρος έως τα 20.000 ευρώ

Φορολογική ανάσα για δεκάδες χιλιάδες αγρότες φέρνει ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ, με το όφελος να φτάνει έως και τα 2.900 ευρώ τον χρόνο. Η νέα ρύθμιση αφορά κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι αντλούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα. Θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Σήμερα στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 245.907 αγρότες, ενώ άμεση μείωση φόρου θα δουν 47.091 που βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο. Για έναν αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο εκτοξεύεται από τα 8.633 στα 22.204 ευρώ, ενώ το μέγιστο φορολογικό όφελος διαμορφώνεται στα 2.900 ευρώ.

Παραδείγματα

Αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει μηδενικό φόρο. Αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ απαλλάσσεται από φόρο 1.540 ευρώ. Στις 30.000 ευρώ εισόδημα, αγρότης χωρίς παιδιά θα δει τον φόρο του να υποχωρεί από 5.083 σε 2.183 ευρώ, κερδίζοντας 2.900 ευρώ.

Στις ελαφρύνσεις προστίθεται από τον Νοέμβριο του 2026 και η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, με συνολικό όφελος 50,8 λεπτά ανά λίτρο, συνυπολογίζοντας και τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ.

Ποιοι δεν θα πληρώνουν ΕΝΦΙΑ

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους από το 2027 χιλιάδες περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια, καθώς διευρύνεται η περίμετρος των οικισμών στους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή από τον φόρο. Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους, ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, στους 2.200 κατοίκους. Η αλλαγή εντάσσει στο καθεστώς πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της επέκτασης υπολογίζεται σε 8 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ συνολικά η απαλλαγή θα καλύπτει 12.855 οικισμούς, με ετήσιο κόστος για τον προϋπολογισμό που εκτιμάται σε 86 εκατ. ευρώ.

Η απαλλαγή αφορά μόνο την κύρια κατοικία

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ δεν αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που μπορεί να διαθέτει ο φορολογούμενος στον συγκεκριμένο οικισμό. Η απαλλαγή περιορίζεται αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας που η αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας ιδιοκτήτης που έχει την κύρια κατοικία του σε επιλέξιμο χωριό και παράλληλα διαθέτει δεύτερη κατοικία, εξοχικό ή άλλο ακίνητο, δεν απαλλάσσεται αυτομάτως από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα. Η φοροαπαλλαγή αφορά την κατοικία που αποτελεί την κύρια κατοικία του φορολογουμένου και βρίσκεται στον επιλέξιμο οικισμό.

Τριετής απαλλαγή για ενοίκια

Παράταση έως το 2030 παίρνει η απαλλαγής για μία τριετία από το φόρο εισοδήματος για όσους έχουν κλειστά ακίνητα και τα ενοικιάσουν ως κύρια κατοικία καθώς και για όσους μετατρέψουν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις δεν θα πληρώνουν. Για την χορήγηση της φοροαπαλλαγής θα πρέπει οι κατοικίες να ήταν κενές η σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν την ενοικίαση, η επιφάνεια της κατοικίας να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ., εκτός και αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα οπότε σε αυτή τη περίπτωση το όριο των 120 τ.μ αυξάνεται κατά 20 τ.μ για κάθε παραπάνω τέκνο και η διάρκεια της μίσθωσης να είναι τριετής.

Φορο-μπόνους για ανακαινίσεις

Επεκτείνεται για την περίοδο 2027-2030 της έκπτωσης φόρου έως 16.000 ευρώ που κερδίζουν σε βάθος πενταετίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κατοικιών ή επαγγελματικών ακινήτων υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό χρήμα και τα παραστατικά έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

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Παγώνει ο ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα για την περίοδο 2027-2030.

Φόρος μεταβίβασης

Αυξάνεται από 1η Ιουλίου 2027 από 3% σε 15% του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φόρος 15% στις υψηλές αμοιβές στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη

Για τις αμοιβές που λαμβάνουν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό τη μορφή μερισμάτων από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο συντελεστής φόρου διαμορφώνεται σε 15% (αντί για 5%) για το ποσό της ετήσιας αμοιβής που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Ισχύει για τις αμοιβές που καταβάλλονται από 1/1/2027.