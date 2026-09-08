H Βρετανία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «κλείνει τα μάτια» σε μια «εθνοκάθαρση» στη Δυτική Όχθη

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε σήμερα την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε σήμερα την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη ανακοινώντας απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Και πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων», δήλωσε ο Μίλιμπαντ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Ως εκ τούτου, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι θα επιβάλουμε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη», είπε, σε μια συντονισμένη κίνηση με άλλες χώρες.

Με κοινό τους ανακοινωθέν οι υπουργοί Εξωτερικών δώδεκα χωρών προανήγγειλαν «κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών.

«Σήμερα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να επιβάλουν εθνικούς περιορισμούς στο εμπόριο αγαθών με οικισμούς που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου ή και να υποστηρίξουν ευρωπαϊκούς περιορισμούς με αυτό το σκεπτικό, ή ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθέτησης τέτοιων περιορισμών ή άλλων μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Όπως δήλωσε ο Μίλιμπαντ στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Βρετανία δεν μπορεί πλέον απλώς να «καταγγέλλει» την αδικία και τα βάσανα, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει τώρα να «δράσει» για να αντιταχθεί στην επέκταση των οικισμών.

«Σήμερα αρνούμαστε να είμαστε θεατές σε περαιτέρω βάσανα και στην καταστροφή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Μίλιμπαντ.

Ο αντίκτυπος στο ετήσιο διμερές εμπόριο ύψους 6 δισεκατομμυρίων λιρών είναι πιθανό να είναι ελάχιστος, με ασαφείς λεπτομέρειες για το πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαφοροποιήσει τα αγαθά που προέρχονται από οικισμούς της Δυτικής Όχθης και τα προϊόντα που κατασκευάζονται στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ