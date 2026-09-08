Πεντάγωνο: «Να είμαστε προετοιμασμένοι για παρατεταμένη σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας»

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη.

«Ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση και για το γεγονός ότι οι ανάγκες της Ουκρανίας θα παραμείνουν οι ίδιες τους επόμενους μήνες και χρόνια, ενώ πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι και για άλλα πιθανά ενδεχόμενα», δήλωσε ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αξιωματούχων άμυνας από χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα για να συζητήσουν για ένα χειμερινό πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, ύστερα από άλλη μια νύχτα πληγμάτων στο Κίεβο. «Υπολογίζω να συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα για να εγείρω το θέμα αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μηνύματά του σε δημοσιογράφους.

«Θα καταβάλλουμε όλοι μας προσπάθειες για να προετοιμάσουμε και να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Αν όλες οι πλευρές συγκατατεθούν σε αυτήν, θα θέλαμε επίσης αυτή να διεξαχθεί αυτό το φθινόπωρο, ίσως ήδη τον Σεπτέμβριο. Όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία ή άλλες χώρες. Επίσης, ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους εξέφρασε την αισιοδοξία του πως στο τραπέζι πρόκειται να συζητηθούν μεταξύ άλλων το θέμα των μεταφορών σιτηρών και των ενεργειακών υποδομών