Star Bulk: Στα 23-25,50 ευρώ η δημόσια προσφορά, στόχος άντλησης έως 112,2 εκατ. ευρώ

Το εύρος τιμής των νέων μετοχών της στην Ελλάδα για τη δημόσια προσφορά, έδωσε στη δημοσιότητα η Star Bulk Carriers Corp., ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens.

Το εύρος τιμής των νέων μετοχών της στην Ελλάδα για τη δημόσια προσφορά, έδωσε στη δημοσιότητα η Star Bulk Carriers Corp., ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας, το εύρος τιμής προσφοράς για τις έως 4,4 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές καθορίστηκε μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου 26,75 έως 29,66 δολάρια.

Με βάση το ανώτατο όριο του εύρους, η Star Bulk μπορεί να αντλήσει έως και 112,2 εκατ. ευρώ από την έκδοση, ενώ στο κατώτατο όριο το ύψος των κεφαλαίων διαμορφώνεται στα 101,2 εκατ. ευρώ, πριν από την αφαίρεση των σχετικών εξόδων.

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί εντός του συγκεκριμένου εύρους μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κανονιστικές διαδικασίες.

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης τόσο των νέων μετοχών όσο και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στην Euronext Athens αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία, που είναι ήδη εισηγμένη στο Nasdaq με το σύμβολο SBLK, διευκρινίζει ότι οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί βάσει του αμερικανικού Securities Act και δεν προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα που θεωρούνται «U.S. persons».

Η διάθεσή τους πραγματοποιείται εκτός ΗΠΑ, σε μη Αμερικανούς επενδυτές, βάσει του Regulation S της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.Η Star Bulk διαχειρίζεται, σε πλήρως παραδομένη βάση, 145 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, μέσης ηλικίας περίπου 12 ετών, με την αξία του στόλου της να υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 4,5 δισ. δολάρια.

H εταιρεία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως με βάση τον αριθμό των πλοίων, πίσω από την κινεζική COSCO και την ιαπωνική NYK, ενώ μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων κατατάσσεται στην έκτη θέση.

Παρουσιάζοντας την εταιρεία στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο CO- CFO της Star Bulk, Σίμος Σπύρου, εστίασε σε έξι βασικούς πυλώνες: την κλίμακα, την πλήρως καθετοποιημένη λειτουργία, την οικονομική ισχύ, την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, την εταιρική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα.

«Το σημαντικό δεν είναι απλώς το μέγεθος», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας προκύπτει από τον συνδυασμό κλίμακας, λειτουργικής αριστείας, οικονομικής ισχύος και πειθαρχημένης διαχείρισης των κεφαλαίων.

Ο κ. Σπύρου στάθηκε ιδιαίτερα στον έντονο κατακερματισμό της αγοράς ξηρού φορτίου, επισημαίνοντας ότι ακόμη και η Star Bulk, παρά το μέγεθος και τη διεθνή της παρουσία, ελέγχει μόλις περίπου το 1% του παγκόσμιου στόλου. Όπως σημείωσε, οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες του κλάδου συγκεντρώνουν συνολικά μόλις περίπου το 5% της αγοράς, στοιχείο που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού.

Από τα πλοία της εταιρείας, 80 είναι ECO, ενώ περίπου 96% του στόλου διαθέτει scrubbers, συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων από το θείο. Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων συστημάτων επιτρέπει τη χρήση φθηνότερου καυσίμου υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο, προσφέροντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, σημαντικό λειτουργικό πλεονέκτημα.

Η Star Bulk έχει ταυτόχρονα αναπτύξει παρουσία σε όλο το εύρος της αγοράς dry bulk, από μεγάλα Newcastlemax και Capesize έως Post-Panamax, Kamsarmax, Panamax, Ultramax και Supramax, περιορίζοντας την εξάρτησή της από έναν μόνο τύπο φορτίου ή πλοίου.

Ρευστότητα άνω των 620 εκατ. δολαρίων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην οικονομική θέση της εταιρείας. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, τα ταμειακά διαθέσιμα κινούνταν κοντά στα 565 εκατ. δολάρια, έναντι συνολικού δανεισμού περίπου 1,04 δισ. δολαρίων, ενώ η pro forma ρευστότητα ξεπερνά τα 620 εκατ. δολάρια.

Ο καθαρός δανεισμός ανά πλοίο έχει, σύμφωνα με τη διοίκηση, μειωθεί κατά περίπου 72% την τελευταία εξαετία και αντιστοιχεί πλέον περίπου στο μισό της αξίας διάλυσης ανά πλοίο.

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ισολογισμός μας είναι θωρακισμένος ακόμη και σε ένα ισχυρά δυσμενές σενάριο της αγοράς», ανέφερε ο κ. Σπύρου.

Πάνω από 2,2 δισ. δολάρια στους μετόχους

Κεντρική θέση στην επενδυτική πρόταση της Star Bulk κατέχει η πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.

Από το 2021 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει διανείμει περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε μερίσματα, ενώ από το 2018 έχουν πραγματοποιηθεί επαναγορές μετοχών περίπου 620 εκατ. δολαρίων. Συνολικά, οι επιστροφές κεφαλαίων υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. δολάρια.

«Την τελευταία εξαετία έχουμε επιστρέψει στους μετόχους περίπου τα δύο τρίτα της σημερινής μας κεφαλαιοποίησης», σημείωσε ο co-CFO της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «αποδεδειγμένη πολιτική διανομών και όχι απλώς για μια εξαγγελία».

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Star Bulk ανακοίνωσε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ διαθέτει παράλληλα εγκεκριμένη δυνατότητα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Το πλεονέκτημα της καθετοποίησης

Σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί και η πλήρης εσωτερική διαχείριση του στόλου. Τόσο η εμπορική όσο και η τεχνική διαχείριση πραγματοποιούνται από εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Star Bulk.

Κατά τη διοίκηση, αυτό επιτρέπει στην εισηγμένη να καρπώνεται το σύνολο των οικονομιών κλίμακας και να διατηρεί από τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη στην αγορά, χωρίς υποχώρηση ως προς την ποιότητα και την κατάσταση των πλοίων.

Η εταιρεία επικαλείται επίσης το ιστορικό της στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχοντας πραγματοποιήσει δέκα συναλλαγές από το 2014, στοιχείο που έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση του στόλου και της παρουσίας της στην παγκόσμια αγορά ξηρού φορτίου.

Παράλληλα, η διοίκηση έδωσε έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση και στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα, σημειώνοντας ότι η Star Bulk υπήρξε από τις πρώτες ναυτιλιακές ξηρού φορτίου που προχώρησαν εθελοντικά στη δημοσίευση έκθεσης ESG.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ