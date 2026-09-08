Πόσο τοξικά είναι τα fast fashion ρούχα που φοράμε;

Αλλεργίες, εξανθήματα, δερματίτιδες, αυτοάνοσα νοσήματα, ορμονικές διαταραχές, βλάβες σε όργανα, μείωση της γονιμότητας και κακοήθειες είναι μερικές από τις επιπτώσεις.

Σε μια εποχή που οι παγκόσμιες αλυσίδες διαδικτυακών αγορών πληθαίνουν, η ποιότητα των υφασμάτων γίνεται ολοένα και χειρότερη, και μέσα σε όλη διαδικασία και τα στάδια παραγωγής των ρούχων – από τις βαφές, μέχρι την επεξεργασία και την εκτύπωση - τα υφάσματα υποβάλλονται σε επεξεργασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία.

Αλλεργίες, εξανθήματα, δερματίτιδες, αυτοάνοσα νοσήματα, ορμονικές διαταραχές, βλάβες σε όργανα, μείωση της γονιμότητας και κακοήθειες είναι μεταξύ άλλων, μερικές από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα ρούχα αυτά, όταν η ποιότητά τους δεν είναι σύμφωνη με τα πρότυπα κατασκευής.

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