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Υεμένη: Τουλάχιστον 500 νεκροί στις μάχες Χούθι - κυβερνητικών την τελευταία εβδομάδα

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Υεμένη: Τουλάχιστον 500 νεκροί στις μάχες Χούθι - κυβερνητικών την τελευταία εβδομάδα
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Τουλάχιστον 216 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 278 μαχητές των Χούθι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες από την περασμένη Πέμπτη.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Υεμένη, στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων αφού ξεκίνησε η επίθεση των πρώτων προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε πηγές και από τα δύο στρατόπεδα.

Τουλάχιστον 216 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 278 μαχητές των Χούθι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες από την περασμένη Πέμπτη, ανέφεραν αυτές οι πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Στις ίδιες συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 29 άμαχοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Υεμένη
Χούθι
Μέση Ανατολή
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