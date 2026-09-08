ΥΠΕΞ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και οι οικονομικές σχέσεις με την Ιαπωνία

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο του ΥΠΕΞ και των δύο εποπτευόμενων φορέων του, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιαπωνία.

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων και τη διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ιαπωνίας επικεντρώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με την Enterprise Greece και την Export Credit Greece, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο του ΥΠΕΞ και των δύο εποπτευόμενων φορέων του, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιαπωνία, η οποία ήταν η τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ.

Κεντρικός στόχος ήταν η παρουσίαση των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για επέκταση σε διεθνείς αγορές, αλλά και των διαθέσιμων εργαλείων για τη χρηματοδότηση, την προστασία και την υποστήριξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Έμφαση στην αγορά της Ιαπωνίας

Στην εκδήλωση «Εξάγοντας Καινοτομία στην Ιαπωνία» παρουσιάστηκαν παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην ιαπωνική αγορά, ιδιαίτερα σε κλάδους στους οποίους η καινοτομία, η τεχνογνωσία και η υψηλή προστιθέμενη αξία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας που επενδύει στην καινοτομία, την ποιότητα και την τεχνογνωσία, ενώ ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Σκάλκος επισήμανε τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνοϊαπωνικών οικονομικών σχέσεων.

Όπως σημειώθηκε, η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις χώρες προτεραιότητας για την ελληνική οικονομική διπλωματία.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η εκδήλωση «Discover Japan», που συνδιοργανώθηκε από την Enterprise Greece, τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και τον ΣΕΒΕ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ευκαιρίες για περαιτέρω εμπορική και επενδυτική συνεργασία, αλλά και η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της ιαπωνικής αγοράς.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Koichi Ito και η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιαπωνία Όλγα Κλιαμάκη, ενώ εκπρόσωποι επιχειρήσεων παρουσίασαν πρακτικές πτυχές της δραστηριοποίησης στην Ιαπωνία.

Θωράκιση των ελληνικών εξαγωγών

Ξεχωριστή ενότητα των εκδηλώσεων αφορούσε την προστασία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε μια περίοδο έντονων διεθνών οικονομικών ανακατατάξεων.

Στην εκδήλωση «Οι Προκλήσεις των Ελληνικών Εξαγωγών: Ανθεκτικότητα και Προστασία σε Περιόδους Ανακατατάξεων», που διοργάνωσε η Export Credit Greece, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας και προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργούνται για την υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγών μέσω της θεσμικής αναβάθμισης και του μετασχηματισμού της Export Credit Greece.

Εργαλεία για μικρούς και νέους εξαγωγείς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις μικρότερες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις αγορές του εξωτερικού.

Στην εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκδήλωση «Από τη γνώση στις διεθνείς αγορές: Στρατηγικές και εργαλεία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων», η Enterprise Greece παρουσίασε τις υπηρεσίες Exports Academy και Export Helpdesk, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι σχεδιάζουν διεθνή επέκταση.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία των συγκεκριμένων εργαλείων για τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας και την ενίσχυση της παρουσίας περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του υπουργείου Εξωτερικών να συνδέσει την οικονομική διπλωματία με την πρακτική υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε αγορές υψηλής σημασίας και μεγάλων απαιτήσεων, όπως αυτή της Ιαπωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ