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Premia: Διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑ από την ICAP CRIF για δεύτερη χρονιά

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Premia: Διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑ από την ICAP CRIF για δεύτερη χρονιά
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Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, αυτό την κατατάσσει σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Η Premia Properties διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διαβάθμιση στην κλίμακα ΑΑ στην ετήσια αναθεώρηση της ICAP CRIF (από Α τα προηγούμενα 3 έτη).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, αυτό την κατατάσσει σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Επισημαίνεται ότι η διαβάθμιση ΑA υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΑA χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

H PREMIA PROPERTIES ανακοινώνει ότι στις 04.09.2026, η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA PROPERTIES και διατήρησε για 2η συνεχόμενη χρονιά τη διαβάθμιση στην κλίμακα AΑ (από Α τα προηγούμενα 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Η διαβάθμιση ΑA υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΑA χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

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